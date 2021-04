Tra i presentatori più amati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Paolo Bonolis. Si tratta di cifre da capogiro.

Paolo Bonolis è senz’ombra di dubbio uno dei conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano. Particolarmente apprezzato per il suo incredibile modo di condurre, uno dei suoi tratti distintivi è senz’ombra di dubbio la sua veloce parlantina. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Paolo Bonolis, con molti che pertanto si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Paolo Bonolis: chi è, altezza, carriera

Nome: Paolo Bonolis

Altezza: 177 cm

Peso: 71 kg

Data di nascita: 14 giugno 1961

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 14 giugno 1961, Paolo Bonolis è alto 177 cm, pesa 71 kg ed è del segno zodiacale dei gemelli. Non tutti lo sanno, ma nonostante sia nato a Roma, la sua famiglia aveva origini rumene. Il loro cognome, infatti, era originariamente Bonoli. La S è stata poi acquisita quando i suoi avi decisero di trasferirsi in Sardegna. Figlio unico, dopo aver conseguito la maturità al liceo classico, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo tre esami, però, ha deciso di cambiare percorso di studi, per poi conseguire la laurea in Scienze Politiche Internazionali.

Nel 1980 ha debuttato sul piccolo schermo, grazie al programma 3,2,1… contatto!, per poi passare a Bim Bum Bam. Quest’ultimo, ricordiamo, è stato un noto programma per ragazzi, che Bonolis ha condotto fino al 1990. Tra il 1994 e il 1996 ha condotto tre edizioni di Miss Italia nel mondo per la Rai. Nel 1996, inoltre, è approdato a Canale 5, dove conduce Tira e Molla e Beato tra le donne. Nel 1998 inizia a condurre, assieme a Luca Laurenti, Ciao Darwin. Nel 2000, sempre assieme a Laurenti, approda anche a Striscia la notizia. Nel 2003, invece, ritorna in Rai dove conduce Domenica In e poi Affari tuoi.

Tutte trasmissioni che hanno riscosso un grande successo dal punto di vista dell’interesse del pubblico, tanto da vedersi affidare, nel 2005, la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Un’esperienze che ripeterà anche nel 2009. Dal 2005 al 2008, inoltre, ha condotto il programma Il senso della vita. A partire dal 2011 ha iniziato a condurre il quiz Avanti un altro!, che ancora oggi continua a riscuotere un notevole successo. Una carriera ricca di soddisfazioni, quindi, quella di Bonolis, che nel corso degli anni ha condotto più di quaranta programmi.

Paolo Bonolis: vita privata, figli, moglie, nipote

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Bonolis è convolato a nozze nel 1983 con la psicologa Diana Zoeller. Dalla loro relazione sono nati i figli Stefano e Martina, con la coppia che ha deciso di porre fine al matrimonio nel 1988. In seguito il conduttore è stato sentimentalmente legato a Laura Freddi. A proposito della rottura, la showgirl, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva poi dichiarato: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte“.

In seguito Paolo Bonolis ha ritrovato la felicità al fianco di Sonia Bruganelli, con cui è sposato dal 2002. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, ovvero Silvia, Davide e Adele. Nell’ottobre del 2020, inoltre, il presentatore è diventato nonno di Theodore, figlio della figlia Martina.

Paolo Bonolis: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade per i volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Paolo Bonolis. Stando ad alcune indiscrezioni, comunque, sembra che il noto conduttori guadagni cifre pari a circa 9-10 milioni di euro l’anno. A tal proposito è bene sottolineare che si tratta di rumors e non sono giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Paolo Bonolis: Instagram e Facebook

A differenza di molti altri volti noti del mondo dello spettacolo, Paolo Bonolis non sembra amare particolarmente i social. Ha in ogni caso un account sia su Instagram che su Facebook, attraverso i quali condivide varie foto e video inerenti la sua vita sia privata che professionale.