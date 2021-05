MediaWorld continua a sorprendere i clienti con sconti unici e irripetibili. Smartphone, smart tv, computer, tante occasioni da non perdere “Solo per Oggi”.

E’ tempo di grandi promozioni da MediaWorld con interessanti sconti che interessano tutto il reparto tecnologico. Computer che passione, Extrasconto ricondizionato, Aria di Tecnologia sono alcune delle sezioni presenti sul portale della nota catena tedesca ma oggi ci soffermeremo sulle migliori opportunità garantite dall’offerta Solo per Oggi. Ventiquattro ore di riduzioni di prezzo imperdibili che si rinnovano quotidianamente per permettere ad ogni cliente di trovare il prodotto desiderato a prezzo scontato.

Leggi anche >>> Mediaworld spiazza tutti con il nuovo volantino: smartphone e pc a prezzi incredibili

Smartphone a prezzi incredibili da Mediaword

Solo per oggi sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy A12 a 166,99 euro invece di 199,99 euro. Lo smartphone in questione presenta un display Infinity-V da 6,5″ che consente di godere di ogni singolo dettaglio di un’immagine, un design lineare dal taglio classico che garantisce un’ottima presa del device, quattro fotocamere di cui una grandangolare e una batteria da 5000 mAh. Eccellenti prestazioni, dunque, ad un prezzo piccolo di cui approfittare prima dell’inizio di un nuovo giorno.

Tra le migliori promozioni citiamo, poi, lo sconto applicato al modello Samsung Galaxy Phantom nel colore Grey. E’ in vendita a 729 euro invece di 879, un risparmio notevole che consentirà di stringere tra le mani un device che stravolgerà l’uso quotidiano. La risoluzione 8K, la fotocamera da 64 MP, la protezione Gorilla Glass Victus, il processore da 5nm sono le caratteristiche principali di questo smartphone di elevato livello.

Leggi anche >>> Unieuro, maxi-offerta sull’acquisto del Tv: come pagarlo a metà prezzo

Smart tv e computer tra i mega sconti “Solo per oggi”

MediaWorld propone in vendita la smart TV Hisense da 65″ a 689 euro invece di 749. Le caratteristiche principali sono una risoluzione 3840 x 2160 pixel, la classe di efficienza energetica G, la tecnologia Scene Recognition per ottimizzare la qualità dell’immagine, il telecomando con tasto di accesso diretto e il processore video Quad Core.

Volendo salire ulteriormente con la qualità della smart TV da acquistare, l’opzione migliore per oggi è il modello Samsung QLed da 65″ in Ultra HD in vendita a 1.299 euro invece di 1.699. Per descrivere la TV basta citare l’Object Tracking Sound per un suono in 3D ancora più coinvolgente, il nuovo processore Quantum 4K, la luminosità adattiva con l’intelligenza artificiale e il Direct Full Array con Quantum HDR 1.500 che garantisce contrasti e luminosità perfetta sempre.

L’offerta più interessante relativa ai computer, invece, riguarda il modello HP da 14″ con processore Intel Core I5, 8 GB di Ram, 256 GB di SSD, bluetooth 4.0 e scheda grafica INTEL UHD Graphics Condivisa, in vendita a 599 euro anziché 699.

Nella sezione dedicata del sito potrete scoprire tutte le offerte attive per la giornata odierna e, qualora nessuna promozione risultasse di vostro interesse, potrete riprovare domani e il giorno dopo ancora. Mediaworld, infatti, rimane al fianco dei suoi clienti ancora per qualche giorno con sconti imperdibili su tantissimi prodotti tecnologici.