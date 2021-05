MediaWorld regala ai suoi clienti fantastiche opportunità di acquisto fino al 27 maggio 2021. Megasconti e prezzi imbattibili su tantissimi prodotti, parola d’ordine “risparmio”.

I consumatori possono ritenersi alquanto soddisfatti dalle occasioni di risparmio che MediaWorld dedica loro fino al 27 maggio. Sconti elevati sono applicati su innumerevoli prodotti in modo tale da soddisfare ogni esigenza del singolo cliente. I prezzi imbattibili si trovano sia nei negozi fisici sia nello store online così come la possibilità di pagare in comode rate a Tasso Zero qualora si spendessero più di 199 euro. La felicità dell’utente sembra essere a portata di un clic, ma scopriamo meglio quali sono le migliori proposte a cui accedere.

Prezzi imbattibili: sono arrivati i megasconti MediaWorld

MediaWorld ha pensato di catturare l’attenzione dei consumatori con offerte imperdibili dedicate a svariati prodotti tecnologici. Gli articoli che maggiormente attirano la clientela sono gli smartphone e i computer e proprio queste due categorie sono caratterizzate da megasconti di cui approfittare immediatamente. Prima di mostrare alcune proposte, occorre sottolineare che tutti gli articoli sono commercializzati no brand e che le scorte a cui avere accesso sono abbastanza ampie da poter soddisfare ogni richiesta.

Come già accennato, è possibile usufruire degli sconti sia procedendo con l’acquisto nei negozi fisici che in quelli online ma è bene sapere che la spedizione, in caso di acquisto telematico, è sempre a pagamento indipendentemente dall’importo della spesa.

Computer che passione, l’accattivante proposta MediaWorld

Dal 24 al 30 maggio, MediaWorld propone delle speciali promozioni sull’acquisto di computer. Sul sito ufficiale dell’azienda è presente un’intera sezione dedicata ai prodotti oggetto di sconto. E’ possibile trovare modelli differenti a costi diversi, in modo tale da poter scegliere liberamente la proposta più idonea alle proprie esigenze di budget.

Un primo speciale sconto riguarda l’Apple MacBook Air da 13″, un portatile leggero e sottile, dotato di chip Apple M1, 8 GB di Ram, SSD da 512 GB e bluetooth 5.0. Il prezzo di vendita è, normalmente, di 1.389 euro ma, grazie alla promozione in atto si potrà acquistare a 1.259 euro. Volendo rimanere più bassi con la spesa, MediaWorld propone il modello HP Chromebook da 14″ a 299 euro invece di 349. Parliamo di un pc con un sistema operativo di facile utilizzo, che garantisce sicurezza e velocità sul web. La scheda grafica Intel UHD 600 consente di riprodurre contenuti in 4K e di poter giocare senza problemi con i giochi in 720 p mentre il pannello anti riflesso protegge la visione anche quando lo schermo è esposto alla luce diretta del sole.

Altri pc con sconti speciali solo per pochi giorni

Se siete alla ricerca di un notebook leggero, elegante, dalle prestazioni potenti e particolarmente silenzioso, l’acquisto perfetto è rappresentato del modello Huawei Matebook D14. Mediaworld consente di procedere all’acquisto con 749 euro invece di 799, pagabili anche a rate così come tutti i modelli presentati precedentemente e coinvolti nelle offerte. Il Huawei Matebook D14 si caratterizza per uno schermo IPS 1920 x 1080 con bordi di 4,8 mm e display da 14″. Il processore è Intel I5, la Ram DDR4 da 16 GB con architettura dual channel e SSD PCle da 512 GB.

Altre proposte da considerare velocemente se si intende approfittare degli sconti di pochi giorni attivati da Mediaworld riguardano il modello Samsung Galaxy Book S da 13,3″ e il modello Acer Spin 3 da 14″. Il primo articolo è in vendita a 799 euro anziché 1.229 mentre il secondo si può acquistare a 649 euro invece di 749. Il megasconto del Samsung non può assolutamente passare inosservato soprattutto dato che riguarda un prodotto di elevata qualità. E’ il primo dispositivo di mobile computing del brand Galaxy e si caratterizza per l’elevata velocità, l’estrema leggerezza, le prestazioni potenti e una batteria di lunga durata.

Gli ultimi prodotti in offerta sono il Lenovo IDEAPAD 3 a 599 euro anziché 699 (512 GB di SSD, 8 GB di Ram e Processore Intel Core I5) e il modello DELL Vostro 3500 a 629 euro invece di 729 (256 GB di SSD, 8 GB di Ram e Processore Intel Core I3).