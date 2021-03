Il marchio leader nella vendita di elettrodomestici, smartphone, pc, videogames e quant’altro lancia le offerte di aprile.

Parte “Media Smart”, la nuova campagna promozionale del colosso Mediaworld, con una sere di offerte dedicate a svariati settori della tecnologia, intrattenimento e tanti altri, a prezzi assolutamente imperdibili. Gli esempi si sprecano. Mediaworld lancia la sua campagna a tasso zero, come ormai succede da tempo, con la possibilità di acquistare e pagare il tutto in comode rate a tasso zero. Mediaworld propone chiaramente anche la possibilità di acquistare i vostri prodotti comodamente sul suo sito web per poi ritirarli presso lo store più vicino o farseli recapitare direttamente a casa.

La campagna denominata “Smart”, chiaramente non propone esclusivamente prodotti riguardanti la mobilità sostenibile, quindi monopattini e biciclette elettriche, ma anche e soprattutto prodotti dell’alta tecnologia. Smartphone, smartwhatc, pc, televisori e quanto di meglio il panorama del settore possa offrire. Un esempio? Xiaomi Redmi Note 9 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria a soli 229 Euro, ben 70 euro in meno rispetto ai 299 Euro di listino.

LEGGI ANCHE >>> Risparmia con queste offerte telefoniche a meno di 5 euro, le migliori del momento

Mediaworld spiazza tutti con il nuovo volantino: prezzi imbattibili in ogni settore

Altro incredibile esempio? IPhone Se da 64 gigabyte a 439 Euro, con un risparmio di 60 Euro considerando il prezzo di listino di 499 Euro. iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte a 1249 Euro, Samsung Galaxy S21 5G con 128 gigabyte di storage acquistabile a 849 Euro. Passando alla linea smartwatch troviamo invece, l’ Apple Watch Series 6 Gps Only con cassa da 44mm a 429 Euro, mentre Huawei Watch GT 2 Pro al prezzo incredibile di 229,99 Euro. Apple Watch Series 6 Gps Only con cassa da 40mm invece, a soli 399 Euro.

Infine, gamma PC e notebook, con il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte a 1079 Euro, mentre il Huawei Matebook 14, è offerto a 799 Euro. ll volantino completo può essere visionato e scaricato direttamente dal sito web Mediaworld.