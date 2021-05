Non bisogna cambiare necessariamente il televisore per le nuove tecnologie, ma quanto costano i decoder di ultima generazione?

Ormai è sempre più vicino l’oscuramento dei canali del Digitale Terrestre per chi ha tv e decoder non idonei alle nuove tecnologie. Un giorno le nostre tv verranno spente e potremo anche gettare via il decoder, a meno però, di non avere apparecchiature di ultima generazione che non ci daranno problemi e ci faranno dimenticare di questo passaggio.

Ad ogni modo ci sono molti cittadini che non vogliono cambiare il proprio televisore, anche perché il Bonus Tv non è così conveniente per tutti, se si raffrontanto sconto e spesa. Ed allora necessitiamo di un nuovo decoder con tecnologie avanzate. Sì, ma quali sono e quanto costano?

Leggi anche>>> Nuovo digitale terrestre: ecco chi può avere il bonus tv

Quanto ci costeranno i nuovi decoder

Visto che non solo le tv, ma anche gli stessi decoder possono essere acquistati con lo sconto del Bonus Tv, potrebbe sempre servire dare un’occhiata ai requisiti che servono per richiederlo. Ci sarà bisogno comunque di un decoder DVB-T2 altrimenti è inutile affiancarne uno al nostro vecchio televisore, anche se questo rischio non c’è perché logicamente gli unici rimasti in vendita, sono proprio quelli aggiornati con la nuova tecnologia.

Tra i più gettonati degli ultimi tempi, i decoder classici, la famosa “scatoletta”, che semplicemente in aggiunta al tv, riesce a portare sullo schermo gli standard prefissati ora dai nuovi requisiti. Questi, sono praticamente degli apparecchi contenenti un registratore e decoder ibrido, che serve per la funzionalità smart. I modelli più semplici, costano anche 15 euro, si possono raggiungere i 30, ma difficilmente pagheremo di più.

Leggi anche>>> Bonus tv: niente Isee, abbiamo diritto a 100 euro

Per chi invece volesse andare oltre per assicurarsi migliori prestazioni e presumibilmente un consumo a più lunga durata, andrebbe a pagare anche dai 30 ai 50 euro. Uno dei modelli che sfiorano quella cifra ad esempio, lo troviamo su Amazon ed è il Digiquest Twin Tuner Rec. Infine ci sono i decoder ibridi che trasformano in smart anche il televisore. Quelli costano dai 70 ai 100 euro, ed anche uno di questi si trova su Amazon. A 99 euro infatti, ecco il DIPROGRESS DPST200A. Ma sul web e nei negozi ce ne sono centinaia, basta fare un giro.