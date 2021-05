La nuova tecnologia del digitale terrestre, DVB T2, potrebbe costringerci a cambiare tv, ecco quali i requisiti per il bonus

Secondo l’Osservatorio Mensile Findomestic, aprile è stato un mese molto importante per l’acquisto di nuovi televisori in Italia. L’incremento, è stato di fatto del 2,7%. Cosa spinge gli italiani a comprare una tv nuova? Sempre la stessa cosa, il cambio di digitale terrestre.

Infatti, gradualmente, senza interventi migliorativi, alcuni tv andranno a spegnersi, visto che a quella attuale, subentrerà la tecnologia DVB T2, appunto al digitale terrestre. Ma lo Stato, per questa notizia particolare, ha pensato anche ad un bonus tv.

Il nuovo digitale che cambierà le tv

Dal dicembre 2019, la possibilità di accedere al bonus è già in atto, ed è di 50 euro ad ogni apparecchio comprato. Il ministro dello Sviluppo, Giorgetti, ha parlato di: “una riflessione rispetto all’opportunità di rafforzare l’incentivo per l’adeguamento del parco televisori delle famiglie”. Lo stesso incentivo non va bene solo per l’acquisto del nuovo apparecchio tv, ma è pensato anche per i decoder di miglioramento rispetto alle tv vecchie.

Per ottenere lo sconto dal venditore, basta essere residenti in Italia ed avere un Isee familiare minore di 20mila euro. Naturalmente, è sempre bene controllare se il proprio, è uno di quei televisori che verranno oscurati a breve, ma non sarà la tecnologia del nostro tv, bensì semplicemente i requisiti di cui prima, a determinare la possibilità o meno di sconto, per l’acquisto del nuovo televisore.

Spesso, non c’è neanche bisogno del test, per sapere di che tv disponiamo. Se supporta le nuove tecnologie, troveremo probabilmente sul retro, la scritta DVB T2 o H265/HEVC. Altrimenti, basta affidarsi ad un metodo che ormai da mesi viene molto utilizzato nelle case: col telecomando, digitare 100 o 200, ed assicurarsi che appaia la scritta Test HEVC Main10. In tal caso, l’apparecchio che abbiamo non deve essere sostituito.