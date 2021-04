Ottime notizie per coloro che desiderano acquistare una TV DVB-T2 a meno di 250 euro. Unieuro, infatti, propone dei prezzi da urlo.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid, che ci ha portato a cambiare molte nostre abitudini, al fine di contrastarne la diffusione. Ne sono un chiaro esempio l’utilizzo della mascherina, così come il distanziamento sociale e le varie limitazioni negli spostamenti. Sempre più lavoratori si ritrovano, inoltre, alle prese con lo smart working, mentre gli studenti hanno dovuto conoscere il mondo della didattica a distanza. Un nuovo modo di interagire, che ha portato a registrare un netto aumento dell’utilizzo dei vari strumenti tecnologici, come ad esempio computer e smartphone.

Ma non solo, a tenere spesso compagnia, durante i vari momenti trascorsi tra le mura domestiche, è la televisione. Tra i mezzi di comunicazioni più diffusi e utilizzati, è bene ricordare che è iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. Una novità che costringe in molti a dover cambiare il proprio televisore, in modo tale da essere compatibile con il nuovo standard DVB-T2. A tal proposito interesserà sapere che, grazie alle promozioni in corso, Unieuro propone dei modelli DVB-T2 a meno di 250 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo alcune delle offerte disponibili.

LEGGI ANCHE >>> Figli in DAD, arriva il bonus baby sitter: tutto quello che c’è da sapere

Unieuro, prezzi incredibili: TV DVB-T2 a meno di 250 euro. Le promozioni in corso

Unieuro ha di recente lanciato la promozione Samsung Dream Days, con sconti incredibili su molti prodotti del colosso sudcoreano, fino al prossimo 3 maggio. Ma non solo, la nota catena di elettronica di consumo propone diverse offerte riguardanti dei televisori DVB-T2, disponibili a meno di 250 euro.

Dei prezzi davvero imbattibili, con Unieuro che ancora una volta non delude le aspettative. Ne è un chiaro esempio la smart TV Samsung QE65Q90TAT, disponibile a soli 1.499,90 euro, rispetto ad un prezzo di listino di 2.499,90 euro. Un televisore di qualità, con pannello QLED da 65″ e sistema 4K AI upscaling, in grado di sfrutta il potente processore Quantum di Samsung.

LEGGI ANCHE >>> Bonus TV, occhio ai requisiti: come funziona e a chi spetta

Da non dimenticare, poi, il Samsung Series 8 TV Crystal UHD 4K, che può essere acquistato per soli 499,90 euro. Se invece volete spendere meno di 250 euro, vi interesserà sapere che Unieuro offre la possibilità di acquistare una TV Philips 5500 series 24PFS5535/12, sempre con supporto DVB-T2 per soli 169 euro. Con soli 249 euro, invece, potete portarvi a casa una smart TV LG 32LM6370PLA 81,3 cm (32″) Full HD Smart. Ovviamente questi sono solo alcuni dei prodotti di qualità, a prezzi incredibili, messi a disposizione dal noto colosso. Non vi resta quindi che consultare le varie promozioni di Unieuro e scegliere la TV più adatta alle vostre esigenze.