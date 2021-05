Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Elodie ha di recente raccontato di essere caduta vittima di una truffa. Ecco cosa è successo.

L’ultimo anno è stato segnato dall’impatto del Covid che continua, purtroppo, ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre esistenze sia dal punto di vista sociale che economico. Al fine di contrastare la diffusione di questo virus, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale o l’utilizzo della mascherina. Ma non solo, si è assistito ad un utilizzo sempre più massiccio di strumenti tecnologici, grazie ai quali poter restare in contatto, in qualsiasi momento, con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del pianeta.

Allo stesso tempo, però, è sempre bene ricordare che la trappola è dietro l’angolo. Ne sono una chiara dimostrazione le truffe delle finte assicurazioni online che ogni anno colpiscono un gran numero di persone, così come i finti buoni spesa e tanti altri tipi di raggiri. Tentativi di raggiro che possono colpire tutti indistintamente. Lo sa bene Elodie che di recente si è resa protagonista di uno sfogo su Instagram, dopo essere caduta vittima di una truffa. Ecco cosa è successo.

Elodie vittima di una truffa online: lo sfogo sui social

Purtroppo ogni giorno sono tanti i tentativi di truffa online in cui si rischia di imbattare. Lo sa bene Elodie, che di recente si è resa protagonista di uno sfogo su Instagram che non è passato di certo inosservato. La cantante, infatti, ha pubblicato delle stories su Instagram, attraverso le quali ha reso noti alcuni messaggi ricevuti sul suo telefono.

Stando alle immagini pubblicate, ha ricevuto dapprima l’avviso di un accesso sospetto nei pressi di Lecce, con un link a cui accedere per bloccare il malintenzionato. In seguito altri messaggi con scritto: “Ciao Elodie, nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca questo messaggio“, oppure “Ciao, come da tua richiesta il download della libreria fotografica è iniziato. Verifica i tuoi file a questo link“, “Blocca i tentativi di accesso al tuo account completando il login su…”.

Poco dopo la cantante ha anche pubblicato un video in cui si è sfogata, spiegando quanto successo. Elodie ha infatti raccontato: “Ho appena scoperto che è una truffa, siete capaci di rompere il ca**o in molteplici modi e questo vi fa onore. Però…“.