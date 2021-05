Grazie alla sua fama sul social TikTok, a soli 17 anni ha iniziato collaborazioni importanti, decide di interrompere gli studi

Bella, intraprendente e giovanissima. Ha soltanto 17 anni, Alicia Breuer e di professione fa la tiktoker. Sì, bisogna parlare di professione, perché ormai per molti lo è diventato al 100%, inserire i propri contenuti sul web, per portare a casa vagonate di soldi.

Un esempio, è la coppia italiana dei Me contro Te, che non guadagna di certo poco. Ma Alicia è praticamente già ricca: stando a quanto ha confessato, sta già guadagnando 10.000 euro al giorno. Al momento, la diciassettenne, vanta 750mila seguaci circa e le cifre saliranno ancora in poco tempo.

Da TikTok agli studi che non verranno terminati

Per adesso tutto molto bello, l’ennesima ragazza sconosciuta che grazie al nuovo mondo che rende famosi con un social, guadagna ed anche molto. Attenzione però, perché spesso quello è lo stesso mondo fuori controllo, che potrebbe portare a disastri come per questa tiktoker che ha buttato via 12mila dollari. Ma al Mirror, la giovane Alicia ha raccontato solo dei milioni di visualizzazioni di cui vanta ogni giorno, come le migliaia di euro che quindi entrano nelle sue casse.

Il vero problema è un altro. Quanto può diventare triste una notizia legata ad una diciassettenne che ha iniziato per gioco a fare video durante la pandemia: Alicia infatti, ha detto di avere già intenzione di interrompere gli studi. Questa sembrerebbe una decisione in cui non sono entrati terzi, ma sui suoi guadagni sì. A giugno, i primi video di Alicia compiranno un anno, ma già da tempo la ragazza è stata contattata dall’agenzia che ha unito il suo lavoro, a brand di abbigliamento e cosmesi, con cui ormai la tiktoker collabora in maniera fissa.

Certamente parliamo anche di marche conosciute: Lancome, Bershka, Urban, con la collaborazione di una tipologia di clip a cui pare sapersi prestare molto bene la diciassettenne, che unite, fanno i 10.000 euro al giorno guadagnati da Alicia. In questo momento, da come riporta il Mirror, la ragazza guadagna da sola, più dei suoi genitori, e non c’è nulla di male. Ma sempre da quanto riporta il giornale britannico, ecco quanto possiamo capire: amici, ma anche professori, appoggiano la sua scelta di dare importanza al lavoro piuttosto che agli studi.