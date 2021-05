Un premio sensazionale per il fortunato vincitore, da oggi turista per sempre. La soddisfazione di chi ha venduto il biglietto.

Un milionaro, un nuovo milionario ad Imola. Il turista per sempre, il concorso Gratta e vinci che ti premia con una rendita mensile, oltre ad un super bonus ad inizio e fine periodo di erogazione del premio di natura economica ha baciato un nuovo fortunato vincitore ad Imola. La soddisfazione anche di chi ha venduto a lui, il fortunato biglietto da 5 euro si può quasi toccare, talmente vasta e sincera. Un cliente abituale, una persona per la quale si è davvero felici.

Bar Nuovo Pineta, tra via D’Azeglio e via de Amicis, Imola. Due milioni di euro non si dimenticano, due milioni di euro non sono un premio da tutti i giorni. 300mila euro subito, poi 6mila euro per vent’anni ed infine altri 100mila euro come bonus finale. Niente male per se e la propria famiglia, e forse anche per quella futura, perchè di certo qualcosa resterà anche per loro. La soddisfazione è davvero tanta, cosi come la felicità di chi ha venduto quel biglietto.

Gratta e vinci: l’uomo da poco in pensione neo milionario ad Imola

“E’ un mio cliente abituale – spiega Davide, ragazzo di origini cinesi che gestisce il bar – Viene spesso e compra sempre qualche biglietto del Gratta & Vinci, almeno 3 o 4. Ieri dunque li ha acquistati come al solito e si è messo a grattarli su un tavolino del bar. Ci ha guardato per bene, poi è venuto da me per avere conferma. Aveva capito di avere vinto qualcosa, ma non credo che si fosse reso conto che si trattava di una somma così importante“.

Dopo la conferma del premio massimo, cosi come racconta Davide, il gestore del bar, il cliente fortunato è andato via, diretto verso casa. Tra i suoi progetti, forse, un viaggio ed una nuova automobile. L’uomo, in pensione da poco potrebbe togliersi di certo più di qualche soddisfazione a questo punto.

Ancora una bella storia, insomma. Un premio sensazionale, 2 milioni di euro e la sensazione che nella vita qualcosa è finalmente cambiato, al di la di tutto. La fortuna che travolte te e la tua famiglia, è qualcosa di assolutamente unico e meraviglioso.