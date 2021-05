Cliente della ricevitoria della pronvincia di Bologna, è entrato oggi per giocare 10 euro ed ha vinto 2 milioni

Non è la prima vittoria di giornata, le prime notizie sono arrivate da Bergamo, dove i numeri del Superenalotto hanno cambiato più di una vita. Ora, ad esultare, è la piccola e ridente cittadina in provincia di Bologna, Granarolo.

Lì infatti sono stati vinti altri soldi, grazie all’edizione Miliardario Mega del Gratta&Vinci. Pensate che lo scommettitore, vedrà cambiare la propria di vita, avendo giocato solo 10 euro. Scopriamo chi è.

Ha vinto due milioni: che lavoro faceva

Pochi giorni fa, proprio un Gratta&Vinci da 10 euro, aveva regalato al fortunato scommettitore, ben 100.000 euro. Comodi, certo, ma non come i 2 milioni di euro portati a casa oggi, a Granarolo. Come si evince dalla foto pubblicata dal bar tabaccheria portafortuna, il giocatore aveva comprato il suo biglietto presso l’esercizio “Rosso Blu”, che dovrà forse la sua denominazione ai colori di maglia della squadra di calcio della città.

L’uomo che ha puntato sul Miliardario Mega, sarebbe un operario di circa 30 anni, e che pare essere un cliente abitudinale. Tra l’altro quello in cui il fortunato ha vinto la cifra che gli cambierà la vita, è segnalato come un locale dove spesso, si sono effettuate importanti vincite.

Forse è per questo, che è anche la ricevitoria, con maggior numero di giocate del paese, ed era finita persino per arrivare al secondo posto assoluto in classifica nazionale, pochi anni fa. Andrea Zuppiroli, titolare del bar ricevitoria, venne addirittura insignito di uno speciale riconoscimento per questo. Dai racconti dei dipendenti della ricevitoria, il giocatore si sarebbe accorto subito di aver vinto, ma per ora il suo nome resta anonimo.