Con un jackpot che è tra i più alti della sua storia, il Superenalotto continua a regalare emozioni e trepidazione, ma anche soldi. Vediamo chi festeggia.

Il Superenalotto continua a tenere in trepidazione i giocatori che ormai vedono lievitare il jackpot che sarà assegnato a chi riuscirà a indovinare i 6 numeri vincenti. Sembra poca cosa, in apparenza. Eppure nessuno ci riesce dal luglio 2020 quando Sassari vinse 59 milioni di euro. Da quel giorno, il gioco della Sisal ha dispensato vincite ogni settimana, ma mai la più alta. Oggi il jackpot vale 155.100.000 € e domani, giovedì 20 maggio, si proverà ancora a sbancarlo.

La raccomandazione è sempre quella di non esagerare a scommettere perché sono talmente basse, anzi bassissime, le probabilità di indovinare 6 numeri su 90, che non sarà certo una giocata da 100 euro a fare meglio di una da 2 euro. Chi gioca più soldi ha davvero minime possibilità di far meglio di chi ne gioca pochi, tanto vale tentare il grande sogno senza minare le proprie risorse economiche.

E si può vincere, e bene, anche senza indovinare tutti e sei i numeri. E’ quello che è successo ieri sera, martedì 18 maggio, a un giocatore bergamasco.

Superenalotto, Jackpot tra i più alti della storia: Bergamo in festa per un 5S

Il jackpot immacolato ha dunque raggiunto la stratosferica cifra di 155 milioni di euro, è il quarto montepremi più alto nella storia del gioco Sisal. La combinazione vincente del concorso di martedì 18 maggio.

10-11-15-19-47-78

Numero Jolly: 68

Numero SuperStar: 90

Superenalotto: le quote

6 punti 153.769.404,57 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 11.581,29 € 18 4 punti 142,77 € 1.501 3 punti 14,02 € 45.701 2 punti 5,00 € 542.189

Superenalotto: quote Superstar

5 punti + SuperStar 289.532,25 € 1 4 punti + SuperStar 14.277,00 € 8 3 punti + SuperStar 1.402,00 € 415 2 punti + SuperStar 100,00 € 4.855 1 punti + SuperStar 10,00 € 25.199 0 punti + SuperStar 5,00 € 44.466

A festeggiare è Bergamo dove un fortunato giocatore ha indovinato 5 numeri insieme al numero Superstar. Vincita straordinaria: 289.532,25 €.

Ora occhi puntati all’urna per l’estrazione di giovedì 20 maggio, tutti a caccia di unsogno che potrebbe stravolgere la vita. Per essere sicuri almeno di non avere perso, vi consigliamo sempre di non esagerare spendendo molti soldi per una combinazione che ha una possibilità sola su svariati milioni, di essere centrata.