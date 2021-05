La truffa che circola ormai da settimane riguarda il solito giochino con le finte promesse che mettono a rischio i nostri risparmi.

La solita truffa il solito giochetto con i falsi vantaggi i falsi sconti. Gli utenti sempre più spesso cadono nella rete, vittime dei raggiri di truffatori di professione che non aspettano altro che il momento adatto per lanciare la propria esca. La falsa promessa di sconti e buoni spesso risulta essere una occasione troppo ghiotta per alcuni cittadini che proprio non riescono ad essere lucidi in certe occasioni. I truffatori, in questi casi gongolano.

La tecnica è sempre la stessa, la richiesta di dati personali, dati sensibili come le credenziali di accesso al proprio profilo bancario o postale ed il gioco è fatto. Questo tipo di truffa, cosi come raccontato dalle tantissime persone cadute vittime del raggiro, si sviluppa dopo che i vari utenti hanno ricevuto dei falsi codici sconto per l’acquisto di prodotti di grandi marchi, di svariata tipologia. Accedere allo sconto, però non è cosa immediata, bisogna prima fornire determinate informazioni.

LEGGI ANCHE >>> Mediaworld, attenti all’ncredibile truffa che spopola sul web

Truffa Whatsapp: grandi marchi, grandi sconti, grande truffa

Gli hacker guardano a Whatsapp, ne percepiscono le potenzialità e allora partono i messaggi, le classiche catene che contengono molte più insidie di ciò che si possa pensare. Zara, H&M, MediaWorld, Euronics, Expert, i marchi generalmente coinvolti in questa grande truffa. La promessa di forti sconti e successivamente la richiesta di compilare un modulo attraverso il classico link per accedere alle varie offerte. Ovviamente da inserire anche i propri dati relativi a conto corrente bancario o postale.

In quel momento, i nostri risparmi sono segnati. Fornite determinate informazioni la truffa entrerà in atto con prelievi forzati di quelli che erano, di fatto, i nostri risparmi. Niente di più semplice ed allo stesso tempo pericoloso.

LEGGI ANCHE >>> Truffa nel gioco del poker: per i giudici fu solo fortuna

La truffa, l’ennesima che circola sulla nota piattaforma di messaggistica continua a fare vittime, e rubare soldi dagli inconsapevoli utenti che si fidano di ciò che leggono, senza mai mettere in dubbio ciò che si propone davanti ai loro occhi.