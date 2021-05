Accusati di truffa tramite partite di poker, in otto sono stati assolti, ecco le motivazioni dei giudici a riguardo

Come si suol dire, si è “colpevoli fino a prova contraria”, ebbene, stavolta dei possibili colpevoli di frode, sono diventati innocenti proprio per mancanza di prove. In otto, erano stati accusati di aver truccato alcune partite di poker, portandole a loro favore con dei punti considerati “anomali”.

Per quanto riguarda una brutta esperienza col gioco che potrebbe capitare anche a noi, ecco come riconoscere i veri Casinò online che non ci truffano a loro volta. Per quanto riguarda la vicenda che coinvolgeva anche un ex componente della Banda della Magliana, ripercorriamola tutta per capire come hanno agito giudici ed avvocati.

Non ci fu nessuna truffa in quelle partite di poker

I fatti risalgono al 2012. Gli otto presunti truccatori, avrebbero giocato con l’imbroglio almeno trenta partite, per una vincita totale di 331mila euro. A perdere furono soprattutto, Franco Marcucci e Dario Rossin, ex capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Ignazio Marino. Ma perdere somme minori, furono anche due professionisti del gioco, quali, Dario Manieri e Jack Genovesi. Le pene richieste per gli otto membri della banda disonesta, andavano dai 2 anni e 4 mesi, ai 4 anni e 6 mesi di carcere.

non vuol dire avere la prova di una truffa. Secondo la sentenza, di fatto: “quelli manifestati dai Rossin e Marcucci sono sicuramente sospetti dettati dall’andamento anomalo delle partite in modalità “Texas Hold’em”, dove alcune carte sono scoperte e quindi ben visibili a tutti”, ma alcuni punti effettuati avrebbero avuto solo una bassa percentuale di riuscita, quindi la loro è stata soltanto fortuna. Prima di sapere come è andata a finire la storia, potrebbe incuriosirvi sapere chi ama di più il gioco d’azzardo, se gli uomini o le donne . Detto ciò, i giudici hanno ritenuto che pensare che dei punti siano “anomali”,. Secondo la sentenza, di fatto: “quelli manifestati dai Rossin e Marcucci sono sicuramente sospetti dettati dall’andamento anomalo delle partite in modalità “Texas Hold’em”, dove alcune carte sono scoperte e quindi ben visibili a tutti”, ma alcuni punti effettuati avrebbero avuto solo una bassa percentuale di riuscita, quindi la loro è stata soltanto fortuna.

Tra l’altro, oltre a non avere prova effettiva del fatto che qualcuno possa aver barato, va a favore degli otto imputati un altro fattore. Le partite infatti, sempre stando al virgolettato del verbale finale, avrebbero avuto luogo: “in case messe a disposizione delle parti civili con annesso servizio di ristoro“. Pertanto è impossibile anche evidenziare l’esistenza di una presunta associazione.