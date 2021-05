Noto per vestire i panni di Roberto Ferri in Un posto al Sole, ecco quanto guadagna l’attore italiano Riccardo Polizzy Carbonelli.

Tra gli artisti più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano, Riccardo Polizzy Carbonelli è noto per vestire dal 2001 i panni di Roberto Ferri nella soap opera in Un Posto al Sole. Un ruolo che gli ha permesso di raggiungere una grande notorietà, tanto da portare in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Riccardo Polizzy Carbonelli: chi è, altezza, carriera

Nome: Riccardo Polizzy Carbonelli

Altezza: 180 cm

Peso: circa 72 kg

Data di nascita: 17 ottobre 1961

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 17 ottobre 1961, Riccardo Polizzy Carbonelli è alto 180 cm, pesa circa 72 kg ed è del segno zodiacale della Bilancia. Nipote di Ignazio Polizzy Carbonelli, cantante e pianista dello storico gruppo I Romans, anche Riccardo ha studiato canto e pianoforte, non seguendo, però, le orme dello zio. Ha studiato recitazione a Roma, presso la scuola teatrale La Scaletta e ha iniziato a lavorare in radio.

Riccardo Polizzy Carbonelli ha sempre nutrito un grande amore per il teatro, senza trascurare allo stesso tempo vari impegni sul piccolo schermo. Ha lavorato, ricordiamo, in drammi e commedie di Shakespeare e Pirandello. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, ha esordito nel 1988 in La visione del sabba di Marco Bellocchio. In seguito ha preso parte ad altri film, come ad esempio Tra noi due tutto è finito con Elena Sofia Ricci e Un amore così grande del 2018.

Sempre nel corso della sua carriera, inoltre, ha ricoperto il ruolo di doppiatore nel film animato L’arte della felicità, che nel 2013 ha vinto l’European Film Award come miglior film d’animazione. L’attore, però, ha ottenuto il massimo della notorietà grazie al piccolo schermo. Dal 2001, infatti, veste i panni di Roberto Ferri in Un posto al sole. Ma non solo, ha anche preso parte ad altri programmi televisivi di successo, come ad esempio Un passo dal cielo, Una grande famiglia e Le tre rose di Eva 4.

Riccardo Polizzy Carbonelli: vita privata, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Riccardo Polizzy Carbonelli è sentimentalmente legato dal 2001 alla collega Marina Lorenzi. I due sono convolati a nozze nel 2006 e non hanno figli. La coppia abita a Roma, nel quartiere Prati, e a tal proposito lo stesso attore, in un’intervista rilasciata al sito Napoliclick, soffermandosi sul periodo di lockdown ha raccontato:

“Abbiamo una bella casa con un po’ di verde e un terrazzino, che è diventato il nostro piccolo ‘stabilimentino balneare’. Mia moglie ed io prendiamo il sole e svolgiamo le nostre attività all’aperto, nella nostra oasi felice e piena di colori, non ci è andata proprio male“.

Per quanto riguarda la moglie Marina Lorenzi, anche lei attrice, ha poi aggiunto: “Sarò tra i pochi fortunati, ma passare del tempo insieme a una persona con cui vado d’accordo e che continuo ad amare come il primo giorno, mi ha reso felice“.

Riccardo Polizzy Carbonelli: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Riccardo Polizzy Carbonelli. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. In particolare, secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli attori della soap Un posto al Sole percepiscano da mille a 5 mila euro a settimana, in base al gradimento e alla popolarità del personaggio.

Riccardo Polizzy Carbonelli, nei panni di Roberto Ferri, è indubbiamente uno dei protagonisti più amati e per questo è possibile immaginare che sia anche tra i più pagati della soap. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni del noto attore.

Riccardo Polizzy Carbonelli: Facebook

Tra gli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Riccardo Polizzy Carbonelli è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.