Il Governo Draghi è al lavoro per confermare le vecchie, si fa per dire misure, ed allo stesso tempo per confermarne di nuove. Gli italiani, come ormai da mesi, attendono che il proprio conto corrente sia sfiorato ed anche di più, da i soldi provenienti dallo Stato. Reddito di cittadinanza, bonus vari, disoccupazione. Tutto insomma per chi vive nel disagio, vero o presunto tale e non può fare altro che affidarsi alla generosità proprio dello Stato.

Il reddito di cittadinanza, ad esempio è una di quelle misure che in molti cancellerebbero volentieri, che però assicura al momento sussistenza, anche qui vera o presunta a milioni di italiani. Il provvedimento, cosi come quello di disoccupazione, la Naspi, cosi come i vari bonus, tengono a galla milioni di famiglie e fanno in modo che la nostra economia in qualche modo continui a girare, al di la delle posizioni politiche e dell’applicazione di esse.

Gli italiani e la corsa ai bonus: tutti tranquilli per maggio, i soldi arriveranno

Tutto tranquillo, quindi, per i vari bonus, tra bebè e irpef, reddito di cittadinanza e naspi, tutto arriverà come previsto per il mese di maggio, presumibilmente a partire da questa settimana. Gli italiani possono quindi stare tranquilli, le misure arriveranno e niente almeno per il momento verrà toccato. Nuove operazioni si intravedono all’orizzonte, anzi, a cominciare dal tanto atteso bonus figli, che dovrebbe rivoluzionare tutto ciò che per il settore è attualmente previsto.

Bonus bebè e reddito di cittadinanza quindi assolutamente salvi, in un momento in cui la cancellazione di certe misure porterebbe al rapido collasso dell’intero sistema. Una situazione delicata, quella italiana, che non può prescindere dalla ripresa economica.

In questa fase, occorre ripartire, farlo nel migliore dei modi, scongiurando nuove chiusure e nuovi momenti di fiacca, causati dalla crisi e dalla pandemia, che al momento sembra aver allentato la sua morsa, almeno sul nostro paese.