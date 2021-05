Noto scrittore, opinionista e artista italiano, ecco quanto guadagna Mauro Corona. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Scrittore molto apprezzato, Mauro Corona è noto per essere stato ospite fisso del programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Scultore ligneo e autore di svariati libri, si è dedicato anche all’alpinismo, scalando numerose vette italiane ed estere. Senza peli sulla lingua, sono in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Mauro Corona: chi è, altezza, carriera

Nome: Maurizio Corona

Altezza: 170 cm

Peso: circa 65 kg

Data di nascita: 9 agosto 1950

Luogo di nascita: Baselga di Piné, in provincia di Trento

Nato a Baselga di Piné, in provincia di Trento, il 9 agosto 1950, Mauro Corona è alto 170 cm, pesa circa 65 kg ed è del segno zodiacale del Leone. Fin da bambino matura la sua passione per la montagna e l’alpinismo, ma non solo si dedica anche alla lettura con Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes che sono i suoi scrittori preferiti. Nel frattempo apprende l’arte della scultura lignea dal nonno intagliatore. Ha frequentato l’Istituto per Geometri Marinoni di Udine, per poi ritirarsi alcuni anni dopo.

Ha lavorato nella cava di marmo del monte Buscada, per poi sospendere questo lavoro per svolgere il servizio militare. Dopo la chiusura della cava, Mauro Corona è stato assunto come scalpellino riquadratore. Poco tempo dopo Gaiotti gli commissiona una Via Crucis da donare alla chiesa di San Giovanni del Tempio di Sacile. Grazie ai soldi ricavati dalla vendita Corona ha così acquistato l’attrezzatura necessaria per scolpire. Nel 1975 a Longarone ha organizzato la sua prima mostra.

Nel frattempo ha continuato a seguire la sua passione per l’arrampicata, mentre nel 1997 intraprende la carriera di scrittore, grazie ad un amico giornalista che ha pubblicato alcuni suoi racconti sul quotidiano Il Gazzettino. Da quel momento in poi ha pubblicato vari libri, per poi partecipare anche alla realizzazione di alcuni documentari. Il 17 luglio 2011 il libro La fine del mondo storto si aggiudica il Premio Bancarella 2011, mentre nel 2014 Corona vince il Premio Mario Rigoni Stern.

Ma non solo, nel 2021 vince il Premio Letterario La Tore Isola d’Elba. Per quanto riguarda il piccolo schermo, è stato ospite fisso dall’11 settembre 2018 al 23 settembre 2020 del programma di Rai 3 Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Nel 2021, invece, è ospite del programma Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio.

Mauro Corona: vita privata, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Mauro Corona, il noto scrittore è sposato con Francesca e dalla loro relazione sono nati quattro figli, ovvero Marianna, Matteo, Melissa, Martina. A proposito della sua vita sentimentale, nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa a La Zanzara, Corona ha affermato: “Tradisco mia moglie, sì perché la fedeltà è superata. Le mie più che amanti fisse sono occasionali. Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo fiori, aspetto la mossa delle donne. Sto sparando gli ultimi colpi“.

A proposito del rapporto con i figli, invece, in una puntata de “I Padrieterni” di Federico Taddia e Matteo Bussola, ha parlato del libro di sua figlia Marianna Corona, “Fiorire tra le rocce”, e del loro rapporto. In tal senso ha affermato: “Mi ha cambiato non tanto il libro che ha scritto Marianna, ma mi ha cambiato come padre la sorte che ha colpito Marianna. E quindi mi ha cambiato nel senso che con Marianna non voglio più perdere tempo, né con Melissa, con Matteo o con Martina. Una volta ero critico, puntavo il dito. Adesso anche se sbagliano per me è un affetto, una gioia”.

Per poi aggiungere: “Anche l’errore o la mancanza le ho cambiate in gioia. Prima rimproveravo, invece quando uno sa che a una persona può andare male, in quel caso non diventa più un errore. Così qualsiasi errore diventa gioia. Lei non mi insulta, perché mi vuol bene, ma se lo facesse sarebbe una gioia. È questo che cambia: il pensiero di non perdere più tempo, di ascoltare, di avvicinarsi. Anche un miserabile caffè in un vecchio bar con tua figlia, tuo figlio, guardandoci negli occhi, diventa oro dell anima“.

Mauro Corona: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Mauro Corona. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, ai microfoni de La Zanzara su Radio24, così come riportato da FunWeek, Mauro Corona parlando dei guadagni in Rai per ogni puntata di Carta Bianca ha affermato: “Prendevo 500 euro a puntata che poi ho scoperto che con le tasse diventavano 250. Non lo sapevo. Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone“.

Mauro Corona: Instagram e Facebook

Particolarmente seguito sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, Mauro Corona condivide spesso scatti con i suoi tantissimi follower, con la montagna che si rivela essere la protagonista indiscussa.