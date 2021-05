Attuale Presidente del Consiglio dei ministri, dopo il crollo del governo Conte Bis, ecco quanto guadagna Mario Draghi per ricoprire tale incarico.

Il 2020 è stato segnato dall’impatto del Covid che ha portato con sé delle ripercussioni sulle nostre vite sia per quanto riguarda le relazioni sociali che economiche. Al fine di contrastare la diffusione del virus, infatti, il governo ha optato per una serie di misure restrittive, in seguito alle quali molti imprenditori hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, ritrovandosi così a dover fare i conti con un netto calo del fatturato.

Se tutto questo non bastasse, l’Italia ha dovuto fare i conti con una crisi di governo che ha portato al crollo dell’esecutivo Conte Bis. Da qui la decisione di Mattarella di affidare la guida del nostro Paese a Mario Draghi. Proprio l’ex governatore della Banca Centrale Europea, infatti, ha l’importante compito, assieme al suo governo, di adottare delle misure ad hoc attraverso le quali favorire la ripresa della nostra economia. Ma quanto guadagna Draghi per ricoprire un incarico così importante? La risposta non è scontata.

LEGGI ANCHE >>> Mario Draghi, chi è la figlia Federica: vita privata, carriera e patrimonio

Mario Draghi, ecco quanto guadagna come Premier: la dichiarazione dell’ex governatore della BCE

Chiamato a risollevare le sorti del nostro Paese, duramente colpito dall’impatto del Covid sull’economia, Mario Draghi ha deciso di rinunciare al proprio compenso come Presidente del Consiglio dei ministri.

Stando a quanto si evince dalla sua dichiarazione pubblica, pubblicata sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa, infatti: “Il sottoscritto Mario Draghi dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica“. Si tratta, quindi, del primo capo del governo a lavorare senza essere pagato. Una notizia indubbiamente importante e che per questo non passa inosservata.

LEGGI ANCHE >>> Mario Draghi ha chiesto un mutuo per la casa: ecco cosa gli hanno risposto

Sempre sul sito della presidenza del Consiglio, inoltre, è possibile consultare la dichiarazione dei redditi del Premier del 2020, inerente il periodo di imposta 2019. Ebbene, l’ex governatore della Banca Centrale Europea ha dichiarato un reddito imponibile pari a 581.665 euro. Per quanto riguarda la dichiarazione sulla situazione patrimoniale, invece, si evince che Draghi possieda una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà in Italia e un immobile a Londra.