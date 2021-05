Lotteria degli scontrini alla sua terza estrazione. Cos’è e come scoprire chi ha vinto. I fortunati potremmo essere noi.

Un’altra delle grandi iniziative del precedente Governo, presieduto da Giuseppe Conte che si pone come principale obiettivo la possibilità di escludere sempre di più dalle transazioni quotidiane l’utilizzo del denaro contante. Niente di più semplice, gli acquisti certificati dall’utilizzo di carta di credito o bancomat, lo scontrino registrato come ipotetico tagliando di partecipazione e la speranza di essere estratti per aggiudicarsi il premio da 100 mila euro.

Oggi, la terza estrazione che consentirà al fortunato vincitore di portarsi a casa il primo premio da 100 mila euro. Primo tra gli svariati premi che la lotteria mette in palio per clienti ed esercenti. Le procedure di partecipazioni sono molto semplici, generare il proprio codice a barre dal sito preposto. Codice a barre da presentare all’esercente ad ogni acquisto, anche attraverso lo smartphone, per associare lo scontrino alla nostro profilo.

LEGGI ANCHE >>> Sondaggio: gli italiani preferiscono la lotteria scontrini o il cashback?

Lotteria degli scontrini: numerosi i problemi nel corso dei mesi per l’iniziativa del Governo Conte.

Nel corso dei mesi scorsi, numerose sono state le polemiche legate a questo tipo di iniziativa. Un po’ come è successo e succede ancora per il cashback. Esercenti non allineati al sistema, restii ad emettere scontrino fiscale, clienti sempre più indispettiti e denunce alle autorità statali con relative minacce di controlli fiscale. Una bella gatta da pelare insomma, per una iniziativa che è nata, di fatto, per creare vantaggi a tutti. Dalla prima all’ultima delle categorie coinvolte.

Il vincitore, o i vincitori, saranno contattati privatamente con una comunicazione a mezzo mail. Nel corso delle scorse settimane, quindi, più bocciature che elogi per questa iniziativa che era partita con molto entusiasmo e coinvolgimento da parte dei cittadini.

LEGGI ANCHE >>> Lotteria scontrini, più vincite al nord rispetto al sud: qualcosa non va

Oggi la terza estrazione, nuovi vincitori, e si spera che questa iniziativa possa ritrovare quello spirito iniziale che l’aveva contraddistinta nelle sue prime settimane di vita. Le vincite potrebbero stimolare e dare una scossa a tutta l’operazione, si spera