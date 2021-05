Ex fidanzata di Paolo Brosio e nota modella, spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso, ecco quanto guadagna Maria Laura De Vitis.

Diventata nota al grande pubblico per via della sua relazione con Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis è una modella, spesso ospite di alcuni programmi condotti da Barbara D’Urso. Al centro della cronaca rosa in seguito alla fine della storia con il noto giornalista, sono in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Maria Laura De Vitis: chi è, altezza, carriera

Nome: Maria Laura De Vitis

Altezza: 176 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Reggio Emilia

Nata a Reggio Emilia nel 1998, Maria Laura De Vitis è alta 176 cm e pesa 55 kg. Poche sono le informazioni disponibili sulla giovane modella, che dopo il liceo ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Fin da giovanissima ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda partecipando a molti concorsi di bellezza. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia (Piacenza) Miss Rocchetta Emilia. In seguito partecipa a Miss Mondo Italia ed è stata nel 2019 finalista nazionale Miss Universo.

Oltre alla carriera da modella, la De Vitis ha anche preso parte a vari programmi televisivi, come ad esempio Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, e Appuntamento a prima vista su Real Time. Particolarmente attiva sui social, è anche un’influencer molto seguita che vanta tantissimi follower.

LEGGI ANCHE >>> Rocio Munoz Morales, quanto guadagna l’attrice compagna di Raoul Bova

Maria Laura De Vitis: vita privata, ex fidanzato, figli

Della vita privata di Maria Laura De Vitis si conosce davvero ben poco. La modella è finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via della relazione con Paolo Brosio. Della loro storia si era iniziato a parlare nel corso della partecipazione del giornalista alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La coppia è stata spesso ospite dei programmi condotti da Barbara D’Urso, come Live-Non è la D’Urso, per confermare la veridicità della loro storia. A quanto pare i due avrebbero iniziato a frequentarsi a fine estate, per poi decidere a maggio 2021 di porre fine alla loro relazione. Attraverso una story su Instagram, infatti, la modella ha annunciato di aver preso tale decisione di comune accordo.

A tal proposito, infatti, ha scritto: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa“.

Maria Laura De Vitis: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Maria Laura De Vitis. È possibile comunque ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di compensi riportiamo quanto scritto qualche tempo fa, su TPI, da Selvaggia Lucarelli in merito ai compensi percepiti dagli ospiti dei programmi di Barbara D’Urso: “Certo, lì ci sono cachet che non esistono in nessun altro talk televisivo (non paragonerei la corazzata C’è posta per te a Domenica live) e se puoi pagare qualcuno 7, 30, 50.000 euro (chiedere a Mediaset i cachet per esempio di Moric o Morgan), è anche comprensibile che alla fine chi teme la carestia ceda. Però alla fine i programmi non li fa chi li conduce, ma chi ci va, e quindi i suoi complici sono parecchi“.

Ovviamente, è bene ricordare, ci sono anche altri personaggi che percepiscono compensi più bassi, come ad esempio gettoni di presenza tra i 500 e i 1000 euro per ogni singola ospitata. Non è dato quindi sapere a quanto ammontino i guadagni della De Vitis, con la modella che non ha mai fornito maggiori informazioni in merito.

LEGGI ANCHE >>> Marta Fascina, quanto guadagna la deputata fidanzata di Silvio Berlusconi

Maria Laura De Vitis: Instagram

Seguitissima sui social, Maria Laura De Vitis è particolarmente attiva su Instagram dove condivide spesso foto con i suoi tanti follower.