Nota per aver vestito i panni di Francesca nella serie tv Violetta e conduttrice di Italia’s Got Talent, ecco quanto guadagna Lodovica Comello.

Diventata nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Francesca nella serie televisiva, targata Disney, Violetta, Lodovica Comello è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Conduttrice di Italia’s Got Talent, sono in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Lodovica Comello: chi è, altezza, carriera

Nome: Lodovica Comello

Altezza: 172 cm

Peso: 58 kg

Data di nascita: 13 aprile 1990

Luogo di nascita: San Daniele del Friuli, in provincia di Udine

Nata a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, il 13 aprile 1990, Lodovica Comello è alta 172 cm, pesa 58 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. All’età di sette anni inizia a seguire un corso di danza, per poi prendere anche lezioni di chitarra classica ed elettrica. A undici anni intraprende gli studi di canto e inizia a partecipare a diversi concorsi letterari e canori. Dopo aver conseguito il diploma nel 2008, sempre nello stesso anno prende parte all’audizione per entrare al Music, Arts & Show (MAS), istituto specializzato nel mondo dell’intrattenimento. Viene quindi scelta per far parte del coro e del corpo di ballo nei musical Il mondo di Patty.

Nel 2011 partecipata ai casting per una nuova serie e viene selezionata per vestire i panni di Francesca nella serie televisiva Violetta, prodotta da Disney Channel. Un vero e proprio successo, a cui segue anche una tournée dal titolo “Violetta – Il concerto“. La Comello veste anche i panni di doppiatrice, interpretando il personaggio di Britney Davis nella versione italiana di “Monsters University” e Miki in “Smallfoot – Il mio amico delle nevi”.

Il 2013 esce il suo primo album dal titolo “Universo”, mentre nel 2015 pubblica Mariposa. Al suo secondo album, quindi, fa seguito il suo primo tour da solista, “Lodovica World Tour”. Sempre lo stesso anno esce il suo primo libro “Tutto il resto non conta” e le viene affidato il timone del programma Italia’s Got Talent. Ma non solo, conduce “Singing in the car” e “Kid’s Got Talent”, per poi recitare nel film “Poveri ma ricchi” con Christian De Sica e Enrico Brignano.

Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo, per poi proseguire la sua carriera in vari progetti musicali, oltre che in veste di conduttrice. Riconfermata al timone di “Italia’s Got Talent”, torna a vestire i panni di attrice interpretando Dafne nella serie TV “Extravergine” prodotta da Fox. La nota conduttrice lancia anche il podcast L’Asciugona in cui tratta il tema della gravidanza con toni ironici. Un vero e proprio successo che diventa un libro dal titolo “L’asciugona. Cronache di gravidrammi e altalene emozionali“, disponibile da febbraio 2021.

Lodovica Comello: vita privata, marito, figlio

Particolarmente riservata, della vita privata di Lodovica Comello si sa davvero ben poco. Il 1º aprile 2015 è convolata a nozze con il produttore Tomas Goldschmidt, conosciuto sul set di Violetta. Il 16 marzo 2020 è nato il loro primo figlio, Teo.

A proposito dell’inizio della loro storia d’amore, sembra che Tomas Goldschmidt abbia portato la conduttrice, al loro primo appuntamento, ad un concerto degli Aerosmith. Come in un film romantico, i quindi, i due si sono baciati sotto la pioggia durante una canzone molto romantica. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair aveva infatti raccontato: “A un certo punto hanno cominciato a suonare I Don’t Want to Miss a Thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film“.

Lodovica Comello: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Lodovica Comello. Considerando la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando a quanto si evince da Taddlr, la conduttrice vanterebbe un patrimonio netto stimato pari a 2 milioni di dollari. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

A proposito di guadagni, inoltre, la stessa la Comello in un’intervista a I Milanesi di qualche tempo fa ha dichiarato: “Con il mio primissimo stipendio mi sono fatta un viaggio a New York, era il sogno della mia vita, quindi ero molto felice anche perché era la prima volta che mi compravo una cosa così grande e importante, mi sono fatta un bel regalo è l’avevo fatto con i miei soldi miei risparmi quindi ero molto contenta“.

Lodovica Comello: Instagram e Facebook

Tra le artiste italiane più apprezzate e conosciute, Lodovica Comello è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso foto e video con i suoi tantissimi fan.