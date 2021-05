Tra le attrici italiane più apprezzate e conosciute al mondo, ecco quanto guadagna la bellissima Monica Bellucci.

In grado di conquistare il mondo intero grazie alla sua incredibile bellezza, Monica Bellucci è una delle attrici più apprezzate, sia del piccolo che del grande schermo. Protagonista di molti film di successo, è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano in tanti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Monica Bellucci: chi è, altezza, carriera

Nata a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 30 settembre 1964, Monica Bellucci è alta 171 cm, pesa 64 kg ed è del segno zodiacale della Bilancia. Dopo avere ottenuto la maturità classica presso il liceo “Plinio il Giovane” a Città di Castello, inizia a muovere i primi passi come modella per pagarsi gli studi presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. Tuttavia decide di abbandonare questo percorso, per poi trasferirsi nel 1988 a Milano e dedicarsi al mondo della moda e della recitazione. Una decisione che le permetterà di sfilare su alcune delle più importanti passerelle, tanto da diventare famosa anche a Parigi e New York.

Ha sfilato per tutte le più importanti griffe mondiali, guadagnandosi anche la copertina della rivista francese Elle e di Vogue. Nel 1990 debutta nel mondo della recitazione grazie alla miniserie televisiva Vita coi figli, dove recita al fianco di Giancarlo Giannini, Corinne Cléry, e il futuro compagno Nicola Farron. L’anno seguente debutta sul grande schermo come protagonista del film La riffa di Francesco Laudadio. Nel 1992 recita per la prima volta in un film in lingua inglese, ovvero Dracula di Bram Stoker. In seguito prende parte a Briganti – Amore e libertà e alla commedia I mitici – Colpo gobbo a Milano.

Il 1996 vede Monica Bellucci esordire nel cinema francese in qualità di protagonista nel film L’appartement. Un ruolo che le permetterà di ottenere una candidatura ai Premi César. Nel 1998 è tra le protagoniste de L’ultimo capodanno, a cui fanno seguito altre pellicole di successo. È però grazie a Malena, nel 2000, che l’attrice ottiene la consacrazione definitiva nel mondo del cinema. Nel 2002 recita, con l’allora marito Vincent Cassel, nel film di Gaspar Noé, Irréversible. Dopo L’ultima alba a fianco di Bruce Willis, interpreta Persephone in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. In seguito veste i panni di Maria Maddalena ne La passione di Cristo, di Mel Gibson.

Il 2003 vede la Bellucci diventare la prima donna italiana a cui viene affidato il ruolo di madrina del Festival di Cannes. Nel 2007 diventa testimonial di Cartier per la linea di gioielli Délices, mentre dal 2008 diventa testimonial del rossetto Rouge Dior. Protagonista di molte pellicole di successo, nel 2008 partecipa al Festival di Cannes con il film italiano fuori concorso dal titolo Sanguepazzo, dove veste i panni di Luisa Ferida. Nel 2009 si aggiudica il World Actress Award nel corso della cerimonia dei Women’s World Awards, svoltasi a Vienna.

Il 2011, invece, vede la Bellucci calcare il palco dell’Aristo, in vesti di ospite, con De Niro, della quarta puntata del Festival di Sanremo. A dicembre 2014 entra nel cast di Spectre, per poi essere premiata nel febbraio 2016 dalla critica del Dublin International Film Festival come migliore attrice per l’interpretazione in Ville-Marie. Il Festival Filming On Italy di Los Angeles, inoltre, conferisce alla Bellucci il 31 gennaio 2018 due riconoscimenti, ovvero il Filming On Italy Best Career Award alla carriera e l’IIC Los Angeles Creativity Award dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles come “eccellenza italiana nel mondo”. Ma non solo, nel 2021 l’attrice riceve il David Speciale nel corso della 66esima edizione dei Premi David di Donatello.

Monica Bellucci: vita privata, ex marito, fidanzato, figlie

Tra le attici più apprezzate e conosciute al mondo, Monica Bellucci è finita spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via della sue relazioni sentimentali. Giovanissima è convolata a nozze con il fotografo Claudio Carlos Basso, ma il matrimonio naufraga dopo solo pochi mesi. Nel 1989 intraprende una relazione, che dura 6 anni, con l’attore Nicola Farron. Sul set de L’appartamento l’attrice conosce poi l’attore Vincent Cassel di cui s’innamora.

La coppia si sposa a Montecarlo nel 1999 e dalla loro storia d’amore sono nate le figlie Deva nel 2004 e Léonie nel 2010. Coppia ammirata in tutto il mondo, nel 2013 Monica Bellucci e Vincent Cassel decidono di divorziare. In seguito l’icona della bellezza italiana nel mondo intraprende una relazione con Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane. Nel luglio del 2019 la coppia annuncia la fine della loro storia, salvo poi essere paparazzati mano nella mano qualche mese dopo. Non sono quindi disponibili informazioni in merito alla sua attuale situazione sentimentale.

Monica Bellucci: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti particolarmente noti e amati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Monica Bellucci. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, la Bellucci sarebbe una delle attrici più pagate, con un patrimonio stimato di circa 45 milioni di dollari. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

