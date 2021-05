Sarà Gamenet il nuovo sovrano assoluto dei giochi in Italia, da oggi confluisce nella più conosciuta, Lottomatica

Passaggio di testimone. Cambia il re del movimento giochi per il Paese, ora tutto su Gamenet. Secondo l’annuncio di Gamma Bidco infatti, Gamenet Group, controllato dalla società stessa, acquisisce la totale partecipazione detenuta da International Game Technology PLC in Lottomatica S.r.l. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A.

Non cambiano logicamente le abitudini dei giocatori italiani, che possono ancora sperare di cambiare la propria vita in una pausa caffè, grazie ad una giocata. La denominazione sociale di Gamenet Group, cambia proprio in Lottomatica, diventata a sua volta, nel 2019, il primo player del mercato del gioco in Italia, con 1,6 miliardi di ricavi e 22 miliardi di euro di raccolta.

Leggi anche>>> Gratta e Vince due biglietti milionari: tutta opera della dea bendata?

Le parole dell’amministratore delegato di Gamenet Group

La nuova Lottomatica può già contare su almeno 800mila clienti, una rete in franchising di 3.000 punti scommesse, ben 1.400 sale giochi, 13.600 tra tabaccherie e bar, 120 sale da gioco di proprietà e circa 1.150 dipendenti sparsi per il territorio. Come detto, non cambierà la voglia di provarci degli affezionati giocatori, ma attenzione a non cascarci. Esiste infatti un solo modo per essere sicuri della vincita, ma non è legale.

Tornando all’acquisizione, parla l’amministratore delegato di Gamenet, ormai Lottomatica, Guglielmo Angelozzi: “Questa operazione proietta il nostro gruppo tra i principali operatori del settore in Europa. Le nostre principali priorità, ora, sono l’integrazione rapida di tutti i nostri asset e l’espansione in nuovi mercati geografici. Crediamo fermamente che con le nostre competenze, la nostra tecnologia, la forza finanziaria del nostro gruppo ed il supporto di Apollo, saremo in grado di diversificare efficacemente in nuovi mercati, cogliendo significative opportunità di crescita e consolidamento”.

Leggi anche>>> Vince 1 milione di euro ma è mistero al Million Day: “lui non verrà”

Si dice molto soddisfatto anche il Presidente della nuova Lottomatica e senior advisor di Apollo per l’Italia, Andrea Moneta, che parla di “un passo fondamentale”, e di una testimonianza di forte fiducia in aziende italiane come la Lottomatica, con testimone proprio l’acquisizione di Gamenet Group.