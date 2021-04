Vince due milioni al Gratta e vinci ma non si fa vivo da febbraio scorso. Ora Lottomatica ha svelato quale sia la ricevitoria del mistero.

Nessun biglietto di ringraziamento, neppure la fotocopia del biglietto vincente. Al contrario di come accade spesso, quando chi è stato baciato dalla fortuna si ricorda in qualche modo del tabacchino o del bar che gli ha venduto una fortuna, la grande vincita di Legnano è ancora avvolta dal mistero. Non che non sia stata effettuata, anzi, Lottomatica il 15 aprile ha ufficializzato anche il luogo magico.

Si tratta del bar ristorante Coffee & Co. di via San Giorgio, nella cittadina alle porte di Milano. Luogo dunque identificato, ma resta il mistero su chi sia diventato improvvisamente milionario. Non che debba per forza farsi vivo, anzi, il più delle volte in questi casi è consigliato l’anonimato per non incappare in problemi di varia natura. Però almeno un segnale, poteva essere dato.

«Non abbiamo idea – spiegano al quotidiano Prealpina i titolari dell’esercizio, i fratelli Laura e Fabio Guercio – di chi possa essere. Noi ci troviamo su una strada di passaggio e ai nostri clienti abituali si sommano spesso molte persone che in modo occasionale si fermano per bere un caffè e poi magari acquistano biglietti dei vari concorsi a premi».

Vince due milioni al Gratta e Vinci spendendo solo 20 euro

Sembra che il fortunato vincitore fosse una persona di passaggio, un’associazione di Legnano aveva addirittura implorato il nuovo milionario di regalare loro un defibrillatore, una spesa di 1.500 euro per aiutare chi aiuta gli altri. Ma nessuna risposta anche in questo caso. Eppure, considerando che la vincita risale a febbraio, i soldi dei milioni dovrebbero essere già sul conto di chi ha vinto.

«È la prima volta – dicono ancora al giornale Prealpina i titolari del locale di Legnano che hanno venduto il tagliando milionario – che da noi capita una vincita del genere. Finora il premio più alto che avevamo registrato si fermava a 10mila euro. Un bel colpo di fortuna per chi da un momento all’altro potrebbe aver risolto tutti i suoi problemi economici».

La vincita di 2 milioni di euro, il premio massimo, ha una probabilità di successo ogni 8 milioni 400mila biglietti, dal momento che ne vengono stampati solo 4 su un totale di 33 milioni e 600mila.