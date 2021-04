E’ successo ad una donna. Una vincita del tutto casuale ed inaspettata. Un biglietto acquistato al volo per sfidare la fortuna.

Un vincita incredibile che arriva in un momento davvero particolare. La pandemi che ha colpito l’intero pianeta e l’incertezza che in ogni parte regna sovrana. La fortuna, unico appiglio in certi casi per provare ad uscire da certi momenti tanto incerti. Quello che è successo ad una donna, un biglietto fortunato, acquistato per caso, per sfidare la fortuna, per provare a cambiare le sorti di una giornata magari da ricordare per sempre.

Succede in Australia, dove al gratta e vinci, una donna, con soli 4 dollari investiti, si è portata a casa la bellezza di 50mila dollari. Una vincita davvero eccezionale che ha subito richiamato l’attenzione della comunità circostante. La vincita ha di certo smosso gli animi, in un paese che oggi sta abilmente risollevandosi da momento più buio della pandemia. Un paese ripartito che oggi, più altrove guarda al futuro con speranza e serenità.

Il biglietto acquistato per caso: la fortuna regala 50mila euro alla giocatrice

Un successo che ha richiamato l’attenzione sulla fortunata ricevitoria, che ha da subito richiamato l’interessi di altri giocatori, pronti a sfidare la sorte proprio li. Come succede qui da noi, la ricevitoria baciata dalla fortuna viene subito presa di mira, se cosi si può dire dai giocatori più incalliti, che sperano di trovare li, la fortuna appena incrociata da un nuovo e fresco vincitore. 50mila dollari non sono certo pochi, una bella soddisfazione insomma.

50 mila dollari australiani equivalgono a circa 32mila euro. Una bella somma insomma, se si pensa che per il biglietto sono stati spesi 4 dollari australiani, meno dei nostri 3 euro insomma. Una vincita che fa davvero, in ogni caso, sorridere.

LEGGI ANCHE >>> I ladri non rapinano più le banche: ora cercano i Gratta e Vinci

La vincita che da sollievo, quella che può risolvere piccoli problemi, che può dare speranza. Oggi, il gratta e vinci, in Australia, ha regalato tante piccole cose.