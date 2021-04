Non date retta a chi inventa metodi per identificare i Gratta e Vinci fortunati. Esiste solo un modo per vincere e non è ortodosso.

I Gratta e vinci sono sicuramente uno strumento e un mezzo con cui buona parte degli italiani cercano un colpo di fortuna o comunque una vincita importante e che possa dare una mano, specie in un periodo così difficile e complicato dal punto di vista economico e finanziario. Oggi si rubano tagliandi nei bar e nelle tabaccherie, senza sapere probabilmente che non verranno mai incassati dal momento che una volta denunciati diventano solo lo strumento per trovare i malviventi.

I fanatici dei sistemi inventano ogni giorno fake news su come riconoscere i biglietti vincenti, asserendo a fantomatiche macchie d’inchiostro, o numeri di serie più fortunati di altri. La realtà che vincere è puramente una casualità. A meno che…