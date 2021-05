Coldiretti lancia l’allarme sulle nuove disposizioni dell’Unione Europea inerenti il vino e la carne. Uno scenario che potrebbe creare non pochi problemi ad alcune eccellenze italiane

Le novità non sempre portano buonumore, anzi alcune volte lasciano in dote diverse perplessità su cui è difficile cambiare idea. È il caso delle proposte varate dall’Unione Europea rispetto ad alcuni alimenti che sia in Italia che nel resto del continente sono praticamente “intoccabili”.

Andando nello specifico, si tratta di vino e carne, per cui il massimo organo politico europeo ha in serbo delle modifiche che già stanno generando numerose proteste. Delle idee che vanno in netto contrasto con la tradizione e che potrebbero avere delle ripercussioni drastiche anche sulla produzione.

Vino e carne: ecco cosa vorrebbe cambiare l’Unione Europea

Stando a quanto comunicato da Coldiretti, l’UE ha intenzione di allungare il vino con l’acqua e di apporre sulle bottiglie delle etichette che ne scoraggino il consumo, alla stregua di quanto già accade con le sigarette. Una dealcolazione che rischia di stravolgere un vero e proprio marchio di fabbrica del made in Italy.

Tutto in nome di un piano volto a migliorare la salute dei cittadini europei. Entro il 2023 dovrebbe completarsi questa transizione che prevede tra l’altro anche l’indicazione obbligatoria della lista degli ingredienti e dei valori nutrizionali sulle bevande alcoliche.

Per quanto concerne le carni invece, l’obiettivo è quello di disincentivarne l’acquisto e di conseguenza il consumo. Anche in questo caso c’è una finalità ben precisa consistente in una conversione delle persone ad optare per diete a base vegetale a scapito di quelle a base di carne rossa trasformata e salumi.

Senza contare il danno per i consumatori, che in particolar modo per quanto riguarda il vino si ritroverebbero a spendere del denaro, per acquistare di fatto “dell’acqua”. Ma in questo caso il “politically correct” regna sovrano con considerazioni del tipo: “Un vino meno alcolico potrebbe attirare anche gli astemi”.

Un paradosso di enorme portata se si considera l’apertura dell’Unione Europea ad alcune tipologie d’insetti, che a prescindere dai gusti, in alcuni soggetti possono provocare delle reazioni allergiche dovute ad alcune proteine che contengono al loro interno.