La dea bendata bacia un operaio emiliano con un biglietto fortunato che probabilmente darà molta più serenità.

La storia è di quelle con il lieto fine atteso da tutti. Un biglietto Gratta e vinci da 10 euro, del concorso “50X”. E’ successo a Codisotto di Luzzara in provincia di Reggio Emilia. La ricevitoria fortunata è quella di Via Nazionale 120, la tabaccheria di Davide Passerini. 100mila euro la vincita per quel “50×2000” che ha letteralmente sconvolto l’operaio 53enne. Sconvolto in senso buono, si capisce. Niente sarà come prima, per fortuna.

Lo smarrimento del neo vincitore si è visto tutto quando nel momento in cui ha appurato di aver vinto quella cifra enorme ha chiamato sua moglie che preoccupata le ha chiesto se fosse successo qualcosa. L’uomo ha semplicemente risposto che si, avevano vinto 100mila euro. Una notizia incredibile che di certo avrà causato non poche emozioni anche nella donna. Un evento assolutamente eccezionale, di cui si parla ormai in tutto il paese.

La fortuna bacia finalmente un operaio: Codisotto di Luzzara in festa per i 100mila euro vinti

E’ la prima volta che in questo esercizio commerciale si verifica una vincita di tali proporzioni. Mai prima d’ora si era andati oltre le vincite classiche, quelle che bene o male capitano a tutti gli assidui o meno giocatori di Gratta e vinci. Stavolta, invece, la dea bendata ha deciso di puntare alto e di regalare una gioia immensa ad una famiglia che probabilmente mai avrebbe immaginato di poter godere nell’immediato di una simile cifra.

“Abbiamo avuto altre vincite di circa 10mila euro – racconta il titolare Davide Passerini – ma mai come quella di venerdì. È un nostro cliente, abita in paese. Ha grattato il biglietto davanti a me. Siamo felici per lui perché, essendo un operaio metalmeccanico, può guardare avanti con più fiducia”.

Una vincita davvero eccezionale, insomma, di cui parla orma tutto il paese, soddisfatta e fiera che almeno qualcuno tra loro abbia potuto godere di una simile fortuna.