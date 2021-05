Il Gratta e vinci regala l’ennesima soddisfazione al fortunato e misterioso vincitore del giorno. Tutti i dettagli.

Un’altra vincita sensazionale, pochi ero di investimento, una moneta per grattare via le ultime resistenze alla braccia sicure della fortuna e poi la gioia, chissà quanto manifestata per un evento davvero eccezionale. 500mila euro il bottino, con un biglietto del concorso “Mega miliardario” da 10 euro. Non c’è che dire, una gran bella vincita. Il tutto presso il bar “La Mansio” del distributore Esso alle Segalaie, sulla Siena Grosseto. Li i titolari hanno raccontato come è andata.

La prima vincita importante, spiegano i due titolari, Mauro Guerri e Massimo Rossi, che da poco più di un anno gestiscono il distributore ed il bar in questione. Giusto qualche vincita da 1000 euro, sempre al Gratta e vinci, ma mai più di tanto. La fortuna anche per loro, quindi, che hanno preso il bar in gestione poco prima dell’inizio del lockdown di marzo 2020. Un fortuna niente male, insomma, in un periodo davvero triste.

LEGGI ANCHE >>> Vince due milioni di euro al Gratta e vinci e scompare: è caccia all’uomo

Sbanca al Gratta e Vinci: il vincitore si è subito dichiarato ai gestori del bar, poi il silenzio

I due gestori del bar dove è avvenuta la vincita, raccontano che è stato lo stesso fortunato protagonista a dichiarare quanto accaduto. I due hanno infatti trovato un messaggio del vincitore con la fotocopia del biglietto vincente. Chiaramente i due non si sbilanciano, non possono rilevare l’identità del vincitore, che ha ringraziato loro e li ha lasciati piacevolmente stupiti. Ma i due gestori, cosi come i giornalisti, dicono, devono mantenere il segreto professionale.

In zona sono tutti concentrati a capire chi abbia potuto fare il gran colpo con la vincita di 500mila euro. Sperano tutti che almeno i soldi siano rimasti in provincia e che non si sia trattato di qualcuno o qualcuna solo di passaggio. La curiosità è tanta, tutti vogliono sapere tutto.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci da favola: sono scioccata, dividerò tutto con i miei figli

Il momento particolare, la crisi pesante che cresce e si diffonde sul paese in questi mesi di interminabile emergenza e poi queste belle notizie, che danno speranza, mettono di buon umore.