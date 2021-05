L’attesa degli utenti per l’Amazon Prime Day è alle stelle. Il colosso dell’e-commerce ha in serbo numerose offerte, che saranno fruibili solo ad una determinata condizione

Amazon è entrato di prepotenza nelle nostre vite, regalandoci enormi soddisfazioni ed enormi comodità. La sua crescita repentina ha portato l’azienda ad ideare delle iniziative per avvicinare ancor di più i clienti.

L’ultima in ordine di tempo vicina al concretizzarsi è l’Amazon Prime Day, che è in programma il prossimo mese. Consente di usufruire di sconti ed offerte per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti. Ma quando ci sarà? Chi potrà beneficiare di questa importante iniziativa? Scopriamolo insieme.

Amazon Prime Day: a chi sono rivolte le offerte

Ad onor del vero non si conosce la data esatta dell’evento. Dovrebbe essere a giugno con una durata di 2-3 giorni. Le promozioni però sono riservate solo a chi ha sottoscritto un abbonamento Amazon Prime.

Dunque per chi ne fosse ancora sprovvisto, c’è ancora tempo per registrarsi (anche soltanto per un mese) e farsi trovare pronto per il grande appuntamento. A rendere l’attesa ancor più elettrizzante è la pubblicazione della pagina dedicata all’iniziativa, grazie alla quale è possibile seguire tutti gli aggiornamenti del caso.

A tal proposito si potranno richiedere ad Alexa (assistente virtuale di Amazon) tutte le novità riguardanti l’Amazon Prime Day. In generale avere a disposizione Prime consente di godere di spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi sugli acquisti (addirittura con consegne nello stesso giorno in cui si effettua l’ordine) e anche della piattaforma Amazon Prime Video.

Un servizio on demand attraverso il quale si possono vedere film, serie e documentari e dal prossimo anno anche alcune partite di Champions League. Per chi predilige la musica e la lettura ci sono anche Amazon Music e Prime Reading con milioni di brani e playlist e selezioni di eBook costantemente aggiornate.