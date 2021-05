Condizioni particolarmente vantaggiose, ma bisognerà aprire il conto entro il 30 giugno 2021. Quali sono i benefici e quali i requisiti, con un occhio anche ai pareri di chi l’ha già provato: è davvero conveniente o no? Scopriamolo di seguito.



HelloBank! è ormai molto nota anche nel nostro paese. Si tratta di una banca digitale del Gruppo BNP Paribas presente in Italia, Francia, Germania e Belgio. Si distingue per i servizi bancari via web e per l’assistenza costante tramite chat, messaggi e e-mail.

In questo periodo, l’offerta di HelloBank! si arricchisce ulteriormente. Infatti è attiva per gli under 30 fino al 30 giugno 2021 la promozione Hello!Money, ossia un conto corrente a canone zero che si può aprire a condizioni particolarmente vantaggiose. Vediamo più da vicino come funziona.

Conto Hello!Money: perchè è vantaggioso?

Infatti, se il giovane cliente al di sotto dei 30 anni aprirà un conto Hello!Money entro il 30 giugno 2021, potrà entrare sfruttando il canone zero e ottenendo fino a 28.500 punti PAYBACK che – come rimarcato dall’istituto – “valgono, ad esempio, 150€ di buoni regalo Amazon.it nello STOREX you”.

Per far scattare questa proposta vantaggiosa, il nuovo cliente under 30 deve seguire però seguire attentamente queste istruzioni:

apertura del conto online HelloBank!, con inserimento del Codice Promo PBK24275C entro il 30/06/2021;

versamento di almeno 500 euro sul conto e completamento di una transazione BANCOMAT Pay® con esito positivo entro il 2 settembre di quest’anno.

Ovviamente aprendo un conto corrente Hello!Money il cliente avrà diritto ad una serie di promozioni, ad una carta di debito o credito e potrà aprire un deposito titoli.

I requisiti per poter usufruire dell’offerta: ecco quali sono

Attenzione anche ai requisiti da rispettare, per avere accesso all’offerta. Essi sono tassativi, e sono i seguenti, così come precisato da HelloBank!:

residenza in Italia

età anagrafica tra i 18 e i 29 anni

possesso di un tablet o smartphone

non bisogna essere cliente BNL

non bisogna essere cittadini USA

L’offerta appare particolarmente interessante, in considerazione del target a cui si rivolge, giacchè il completamento di tutta la procedura garantisce il diritto al premio corrispondente a 28.500 punti PAYBACK con cui richiedere, ad esempio, un buono regalo Amazon.it da 150€ nello STOREX you.

Conto corrente Hello!Bank, le opinioni dei clienti: pro e contro

Riassumiamo ora che possono considerarsi i punti a favore e i punti a sfavore della banca online HelloBank!, con particolare riferimento al suo prodotto Hello!Money, onde cercare di orientare il potenziale cliente verso la scelta più opportuna per le proprie esigenze.

Le recensioni positive di Hello!Money

Tutti coloro che privilegiano il canale informatico per i rapporti con la propria banca, hanno generalmente espresso pareri positivi, riguardo a sicurezza ed affidabilità dei servizi offerti dal HelloBank!, inclusa l’offerta Hello!Money. L’utilizzo dell’App o del sito dell’istituto per le operazioni di home banking appare semplice, rapido ed intuitivo.

In particolare, c’è chi ha sottolineato la trasparenza di HelloBank! per quanto riguarda le informazioni da rendere al cliente, circa prodotti ed offerte. Anzi, molti sono gli utenti soddisfatti, per aver aperto un conto Hello!Money in modo veloce e soprattutto esente dai costi tipici di altre banche, e che applicano anche alle operazioni più piccole. Elogi anche verso le carte di debito e credito, che possono essere usate ovunque, ma d’altronde questo è un tratto caratteristico di una banca 100% online. La carta di debito è inoltre abbinabile al conto Hello!Money a costo zero.

Le recensioni negative di Conto Hello!Money

Poche in verità le critiche espresse nei confronti dell’offerta Hello!Money. In particolare, i rilievi hanno ad oggetto la velocità nell’apertura del conto Hello Money, non sempre encomiabile. Infatti a differenza di quanto è detto sul sito dell’istituto, c’è chi ha notato che aprire un conto corrente potrebbe implicare più di ”dieci minuti”.

Ma d’altronde, è pur vero che quando si apre un nuovo conto corrente è sempre auspicabile fare molta attenzione a tutti i vari passaggi dell’iter, giacchè ci sono i propri risparmi di mezzo. C’è anche si è lamentano di un’app non sempre funzionante in modo eccellente e chi ha criticato la lentezza nella chiusura dei conti. Insomma, se ci vuole tempo ad aprirli, anche chiuderne uno non è questione di pochi minuti. Ma forse, in questi casi, attendere un po’ per svolgere tutte le operazioni di apertura e chiusura con attenzione e precisione, non è così inopportuno.