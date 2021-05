Una vincita davvero eccezionale e tutta la città a far festa per la dea bendata che ha baciato un proprio concittadino.

Una vincita davvero eccezionale, siamo a Brescia, precisamente a Ebrusco. Qui, la decina fortunata, l’ultima della numerazione del lotto, dall’80 all’89, ha prodotto una vincita da favola, 100mila euro per chi è riuscito ad indovinare tutti i numeri estratti, davvero una bella fortuna non c’è che dire. Sempre in Lombardia, poi, ma in provincia di Mantova, la buona sorte ha regalato altri 100mila euro, precisamente a Roncoferraro.

Li nel mantovano, il vincitore è un imbianchino, che si porta a casa ben 100mila euro. Nella stessa tabaccheria, anche un pensionato ha strappato una notevole vincita al Gratta e vinci. Non c’è che dire, luogo fortunato, vittorie su ogni fronte, saranno felicissimi i gestori. Anche nella giornata di ieri, numerose sono state le vincite segnalate in zona, come nel varesotto, dove un Gratta e vinci, di quelli di ultima generazione, ha portato alla vincita di 2 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Vince due milioni di euro al Gratta e vinci e scompare: è caccia all’uomo

10 e lotto, la decina delle meraviglie regala 100mila euro: Ebrusco e Roncoferraro sbancano

Agimeg, l’agenzia giornalistica che si occupa prevalentemente del gioco e delle lotterie, riporta che ultimamente ben 7 vincite, tutte da 100mila euro, si sono prodotte nelle ultime settimane. Tutte le vincite in questione, hanno in comune la decina vincente dall’80 all’89. 200mila euro a Milano per un 8. Cosi come in provincia di Cuneo, dove la stessa decina ha portato ad un premio inferiore ma di tutto rispetto, ben 100 mila euro intascati dal fortunato vincitore.

I premi sono andati in tutta Italia, da Salerno a Piacenza, passando per l’Aquila. Complessivamente quasi 37 milioni di euro sono stati distribuiti in premi vari. Di questi, 31 milioni al 10 e lotto e 4,6 milioni al Gratta e vinci. Più di 2 miliardi l’ammontare complessivo dei premi distribuito.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci da favola: sono scioccata, dividerò tutto con i miei figli

Tanti premi, tanti soldi e tante soddisfazioni per i cittadini italiani che giocano e spesso riescono anche a vincere premi niente male.