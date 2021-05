Il 10 e Lotto regala ancora sorrisi in giro per l’Italia. Pochi istanti per giocare i nostri numeri vincenti, poi l’estrazione.

Una giocata, pochi euro e pochi istanti nell’attesa che tutto si concretizzi. Il più delle volte, come ben sappiamo, succede niente, solo delusione e magari la rabbia per il numero estratto che avremmo tanto voluto giocare. Ma per tutti non è la stessa cosa, le storie, le esperienze non sono tutte uguali, e per fortuna, verrebbe da dire in questo particolare caso. Perchè è di vincite che si parla, del 10 e Lotto che ancora una volta realizza qualche sogno.

Non sarà la vincita del secolo, ma di certo il risultato ottenuto a Cogoleto, in provincia di Genova, con un nove da 100mila euro, avrà di certo fatto felice qualcuno, che di questi tempi, magari non viveva un momento tanto facile, come la maggior parte degli italiani del resto. Una vincita inattesa magari sperata, che di certo darà la possibilità di avere maggiore serenità per quello che sarà il futuro.

Pochi istanti e la tua vita cambia: le altre località baciate dalla fortuna

Altra vincita da 50mila euro a Mesagne, mentre con un otto vincono 30mila ero a Floridia, in provincia di Siracusa. Una quaterna da circa 62mila euro è stata invece realizzata a Napoli mentre altre vincite minori, sono stare realizzate tra Novara e la sua provincia. Poco più di 2 miliardi la cifra assegnata dal 10 e Lotto dall’inizio dell’anno. Parliamo di tantissimi soldi, a fronte, certo, di tantissimi in più investiti dai cittadini per sfidare la fortuna.

Le storie quelle legate vincite sono sempre affascinanti e tutte sembrano avere quel lieto fine da fiaba. Tante però, spesso, nemmeno arrivano a compimento, come nel caso in cui un giocatore sbadatamente dimentica di aver effettuato una giocata, o magari al Gratta e vinci conoscendo male le regole del gioco.

Quelle vincite, quel tipo di vincita, mancata, insomma, spesso viene recuperata in extremis, ma tante volte resta li, sprecata. C’è chi inconsapevolmente un biglietto milionario del Gratta e vinci, lo ha persino strappato.