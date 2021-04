Ennesima soddisfazione complice il dieci e lotto. Il gioco distribuisce ancora una volta soldi e grandi emozioni.

Incredibile vincita a Desenzano del Garda, ancora una volta il dieci e lotto a distribuire soldi ed emozioni in giro per il paese. Il gioco, ormai tra i preferiti dagli italiani sempre più spesso è capace di regalare ai fortunati vincitori cifre davvero insperate. E’ cosi, quindi che con pochi euro si può entrare in possesso di una somma cospicua di denaro. Le combinazioni sono numerose, ma tutto è in meno, come sempre alla dea fortuna.

Nel bresciano, quindi, vinti ben 40mila euro con otto numeri centrati ed il doppio numero oro. Una sequela di colpi di scena insomma per il premio inatteso, come è immaginabile di molte migliaia d’euro. La ricevitoria fortunata è subito balzata agli onori della cronaca nella zona, forse ancora più del vincitore. In molti casi, dopo una vincita, le ricevitoria vengono letteralmente prese d’assalto da chi spera che la fortuna torni a materializzarsi, proprio li.

Il dieci e lotto fa un altro miracolo: tante vincite anche in altre città

Desenzano del Garda con la sua vincita da 40mila euro, non è l’unica città italiana a sorridere. 30mila euro sono stati infatti vinti a Torino. Complessivamente dall’inizio dell’anno il dieci e lotto, ha distribuito ben 1,16 miliardi di euro, soltanto l’ultimo concorso, quello che ha portato vincite in Lombardia e Piemonte, da solo, ben 26 milioni. Settimana fortunata, insomma, per i milioni di italiani che ogni giorno sfidano la fortuna.

Dieci e lotto da sogno insomma. Una combinazione di numeri, con pochi euro e la speranza di vincere una grossa somma di denaro. Questo è il sogno di milioni di italiani che ogni giorno affidano alla speranza ogni loro problema e preoccupazione.

La dea fortuna, insomma, è sempre a caccia di nuovi vincitori. Al dieci e lotto cosi come per tanti altri giochi. Non resta che sfidarla quindi.