Comprare questa pianta è una garanzia per attirare soldi, fortuna e benefici economici. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

State vivendo un periodo molto difficile della vostra vita? Avete problemi finanziari? Noi di Conto corrente online abbiamo una soluzione. Basta un piccolo rituale magico, ed inizierete ad attirare la benevolenza della dea bendata.

Ovviamente stiamo scherzando, non conosciamo pozioni o formule magiche, ma siamo a conoscenza di alcune piante che potrebbero portare più di qualche beneficio per chi le acquista. Possedere queste piante, si dice essere una garanzia per attirare soldi, fortuna e benefici. Scopriamo insieme quali sono.

Piante della fortuna

Esistono varie tipologie di piante “portafortuna” ed ognuna ha propri effetti benefici sulla persona. La prima pianta portafortuna per eccellenza è di origine cinese. Stiamo parlando del famosissimo albero di giada. Esemplare conosciuto e caro a chi si occupa di feng shui. Secondo le credenze del mondo orientali, per avere effetti benefici, questo arbusto deve essere posizionato in direzione sud-est per ricevere “l’influenza benefica”. Ma sapevate che esiste un’alternativa, di origine tropicale, che si ritiene magica più dell’albero di giada?Oggi andremo a illustrare la pachira, nota come elemento di buona sorte.

La pachira

La pachira è una pianta tropicale originaria delle foreste pluviali. In Oriente è considerata una pianta portatrice di soldi e buonasorte. Da noi è apprezzata come pianta da appartamento o per decorare l’ambiente domestico grazie al suo particolare tronco intrecciato.

Il nome originario “Guyana”, deriva da una voce indigena che significa apprezzamento dei suoi frutti, da parte degli indigeni. In Estremo Oriente è nota anche come “albero porta soldi”. Si pensa, infatti, che le sue 5 foglie possa attrarre il denaro, trattenuto poi dal particolare tronco intrecciato. Intrecciato proprio per farli durare più tempo possibile.

È una pianta molto apprezzata in Europa per il suo aspetto decorativo in ambiente domestico, ed ha un costo che si aggira intorno ai 30 euro. Si può acquistare facilmente on line e permette creare in poco tempo, un ambiente più propenso alla fortuna.