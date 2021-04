Il Governo sostiene i cittadini italiani con numerose iniziative. Sostegni e sgravi per le famiglie italiane abbondano.

L’Italia vive un periodo buio, un momento storico in cui l’incertezza nei confronti del presente e soprattutto del futuro lascia una scia spesso ingestibile. Troppi i danni della pandemia alla nostra economia, troppo evidenti e catastrofi sociali ed economiche abbattutesi su ogni settore lavorativo. Stenti, aziende che chiudono, che licenziano operai, aziende che non sanno se ripartire o meno, ed in mezzo a tutto ciò la presenza dello Stato.

Uno Stato che prova in tutti i modi a stare vicino ai suoi cittadini, uno Statto che detta la sua agenda di impegni ed iniziative badando sempre e comunque a chi sta peggio, a chi vive in profonda difficoltà. Lo Stato che negli ultimi mesi, attraverso i governi che si sono succeduti ha messo a disposizione degli italiani, bonus, incentivi, sgravi fiscale, proroghe a mutui e tasse. Uno Stato che, insomma, è stato sempre dalla parte dei cittadini.

Quel bonus da 1650 che lo Stato ci regala: la cifra che non bada all’Isee

Non dovranno, i contribuenti, stare attenti alla propria situazione patrimoniale e reddituale per accedere alla cifra indicata precedentemente. Non dovranno, come purtroppo fanno in molti pur di accaparrarsi il prezioso bonus, mentire, barare o dichiarare qualcosa che in realtà non esiste. Il bonus che il Governo ci mette a disposizione, arriva da una serie di meccanismi, innovativi, con i quali, mai prima d’oggi ci eravamo confrontati.

La misura in questione è quella del cashback che assicura un ritorno in misura del 10% sugli acquisti effettuati in beni e servizi fino ad un massimo di 150 euro, una volta però effettuato un numero prestabilito di operazioni. A quel punto, cosi come indicato in precedenza, senza aver bisogno di alcuna dichiarazione si può accedere ad un altro bonus.

Il Supercashback da l’opportunità di vincere ulteriori 1500 euro semplicemente venendo estratti a sorte tra gli utenti con maggiori transazioni effettuate. Un bel gruzzoletto, insomma, senza alcune documentazione da presentare ne requisito da dimostrare.