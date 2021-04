È davvero incredibile la storia di un investitore che ha guadagnato miliardi con i Bitcoin grazie ad una tecnica inverosimile.

La tecnologia ci aiuta, senz’ombra di dubbio, a semplificare molte operazioni quotidiane. Grazie a social network, mail e applicazioni di messaggistica istantanea, ad esempio, riusciamo a comunicare con amici e parenti anche se fisicamente lontani. Ma non solo, spesso è possibile imbattersi anche in degli ottimi strumenti di investimento. Ne sono un chiaro esempio i bitcoin, ovvero la criptovaluta per eccellenza, che nel corso degli ultimi anni è riuscita a registrare l’interesse di un gran numero di investitori, tanto da riuscire a raggiungere dei valori impressionanti.

Inventata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, da allora il suo successo non si è più arrestato. Anzi, stando ad alcune stime, sembra che sia destinato a raggiungere quota 100 mila euro nel breve termine. Non stupisce, quindi, che siano davvero in tanti a decidere di investire in tale moneta digitale, con un investitore che è riuscito a diventare miliardario grazie proprio ai Bitcoin. A destare curiosità, però, è il modo in cui è riuscito a dare una svolta alla sua vita, risultato, a suo dire, dell’assunzione di funghi allucinogeni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Bitcoin, diventa miliardario grazie a degli allucinogeni: la storia di Angermayer

Il Bitcoin ha riscosso nel corso degli ultimi anni un grande successo, tanto da riuscire ad aumentare notevolmente il proprio valore. Molte le persone che sono riuscite ad arricchirsi proprio grazie a questa criptovaluta, come ad esempio Christian Angermayer. Quest’ultimo è un investitore tedesco che, nel corso di un’intervista rilasciata a Bloomberg, ha fatto sapere di aver guadagnato miliardi proprio grazie ai Bitcoin ed altre attività ad alto rischio.

A destare particolare interesse, però, è il modo in cui sarebbe riuscito a raggiungere questo risultato. Lo stesso Angermayer, infatti, ha fatto sapere di essere riuscito a dare una svolta alla sua vita grazie all’assunzione di funghi allucinogeni. In particolare ha rivelato di investire solamente in ciò che desta la sua curiosità o comunque di cui è appassionato.

Grazie ad Apeiron Investment Group, infatti, Angermayer è riuscito ad ottenere dei risultati davvero sorprendenti. Il fondo, ricordiamo, ha registrato nell’ultimo decennio un rendimento annuo medio superiore al 50%. Ma non solo, il patrimonio di Apeiron ha raggiunto quota 2,5 miliardi di dollari, di cui metà proprio di Christian Angermayer.