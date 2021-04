Ricordare le password sta diventando un’attività molto difficile. Esistono nuove tecniche che ci permettono di ricordarle tutte.

Un Codice segreto, una combinazione magica e possiamo accedere ai nostri servizi: funziona così nell’era digitale. Per accedere ai servizi informatici, c’è bisogno di una Password.

Una password (in italiano detta parola d’accesso) è una sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica . Si parla più propriamente di passphrase se la chiave è costituita da una frase o da una sequenza sufficientemente lunga di caratteri (non meno di 20/30). Attraverso un click sul nostro cellulare, possiamo accedere a milioni di servizi. E proprio per la moltitudine di operazioni che compiamo ogni giorno, spesso, dimentichiamo la chiave di accesso. Come fare per evitare il problema?

LEGGI QUI >>> Come gestire i soldi in coppia: guida alla sopravvivenza

Non basta avere un cellulare per poter fare qualsiasi cosa: per mantenere segreti sul nostro dispositivo è necessarie utilizzare le password; Ma non tutti sono dotati di una buona memoria: Chi, in questo momento, avrà pensato che memorizzare le password non sia difficile perché basta inserire la stessa dappertutto, sta sbagliando eccome.

Il primo errore da non fare se si vuole evitare di essere truffati, È inserire la stessa parola: anche se le password da memorizzare oggi sono talmente tante, Scriversele sulle note del cellulare o scegliere la stessa, può essere poco sicuro, poiché se qualcuno dovesse vedere quelle pagine, avrebbe accesso praticamente a tutti i nostri dati.

Per cui Esiste una soluzione davvero semplice che tutti dovrebbero applicare. Scopriamo come.

LEGGI QUI >>> Non sottovalutate le vecchie SIM, valgono un sacco di soldi: ecco il motivo

La soluzione si chiama password manager e potrebbe essere il mezzo per risolvere i nostri problemi. Si tratta di un servizio che memorizza tutte le nostre password in un archivio dal nome “vault”: È paragonabile ad una sorta di “cassaforte” che rende inaccessibili le password a tutti.

Cosi avrete bisogno di ricordare una sola password Che sarà quella necessaria per accedere al vault del password manager. Oltre a questo vantaggio, il servizio genererà delle password davvero sicure e impossibili da replicare.

LEGGI QUI >>> Tutti pazzi per la moneta celebrativa: vale già un sacco di soldi

Con quest’app tutti i dati saranno protetti. In sostanza, sarà impossibile per persone terze accedere ai nostri dati e non dovremmo più preoccuparci di dimenticare le nostre mille password.