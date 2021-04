Buone notizie per tutti i possessori di vecchie schede SIM. Alcuni numeri, infatti, possono valere una vera e propria fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

La casa rappresenta da sempre un posto sicuro dove potersi rifugiare e staccare la spina dai vari problemi della vita quotidiana. Allo stesso tempo è in grado di custodire oggetti preziosi, che ci permettono di ricordare alcuni dei momenti più belli della nostra esistenza. A partire da vecchi giocattoli, passando per delle vecchie monete, fino ad arrivare a oggetti tramandati dai nonni, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Molti di questi oggetti nel corso degli anni vengono, purtroppo, buttati. Altri, invece, vengono conservati, quasi come se fossero dei tesori preziosi da tenere lontano da possibili occhi indiscreti. Ne sono un chiaro esempio le tanto care vecchie schede SIM, che hanno contribuito, senz’ombra di dubbio, a segnare un’epoca. Utilizzate per fare delle chiamate e mandare messaggi, dovete sapere che vi sono alcuni numeri che possono permettere di guadagnare un bel po’ di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratti e soprattutto il motivo per cui valgono così tanto.

Non sottovalutate le vecchie SIM, valgono un sacco di soldi: tutto quello che c’è da sapere

Buone notizie per tutti coloro che desiderano guadagnare qualche euro extra in modo facile e veloce. È possibile, infatti, ottenere un bel po’ di soldi semplicemente passando il proprio numero di telefono. Un’operazione che ha permesso ad alcune persone di raggiungere cifre davvero incredibili, tanto da arrivare ad ottenere ben 50 mila euro. Ma come è possibile?

Si tratta delle cosiddette SIM Top Number, ovvero numeri telefonici associati ad operatori noti come TIM, Vodafone e Wind Tre, che presentano delle peculiarità. A destare interesse sono soprattutto i numeri di telefono semplici e facili da ricordare. Ricercatissimi soprattutto da chi lavora molto con il telefono, possono valere migliaia di euro. Da non dimenticare, poi, le cosiddette sim gemelle. Si tratta, in pratica, di due numeri di telefono molto simili che si distinguono per un solo particolare.

Ma non solo, alcuni numeri sono talmente rari da indurre alcuni collezionisti a pagare cifre da capogiro pur di ottenere la tanto ambita SIM. Un modo facile e veloce di fare soldi, che sembra destare l’interesse di un gran numero di utenti. Se avete un numero con queste caratteristiche, quindi, non vi resta che metterle sul mercato e guadagnarci qualcosa.