Un nuovo metodo rilevato in Spagna, ecco come i ladri capiscono se i padroni di casa ci sono o possono svaligiarla.

Dalla Spagna, rimbalza un nuovo metodo che le forze dell’ordine hanno scoperto, su come i ladri si assicurino che in una casa non ci sia nessuno. Purtroppo sono diventati sempre più bravi, pensare che sono riusciti ad eludere la sicurezza di questo importante negozio al centro di Roma, figurarsi per le case.

Logicamente, con i lockdown e le restrizioni che ci tengono sempre più in casa, in tutti i Paesi è diminuito questo tipo di criminalità, ma la Polizia Nazionale iberica ha anche costatato che i ladri stessi sono diventati sempre più ingegnosi ed ora, attuano un nuovo metodo.

Come fanno i ladri a sapere se sei in casa

Il meccanismo che usano sempre di più i malfattori è anche difficile da rilevare ad occhio nudo, così spesso i proprietari dell’abitazione non se ne avvedono. Consiste nel lasciare dei fili di colla nel telaio della porta, appunto molto difficili da vedere. Questo perciò, è diventato un metodo molto diffuso perché spesso il colpo è stato portato a segno proprio per la difficile individuazione rispetto ad altre mosse.

I fili posizionati possono essere di colla o silicone e l’uso è molto semplice. Una volta che essi sono stati lasciati tra i le giunture della porta, i ladri di tanto in tanto controllano. Se questi si sono rotti, vuol dire che la porta è stata usata e quindi i padroni sono ancora in casa. Altrimenti, qualche giorno d’attesa ed i ladri capiranno che la casa puntata è vuota.

Di metodi a cui stare attenti ce ne sono anche altri, tutti in questo articolo. Oltre alla colla o al silicone, in Spagna, sono stati a volte usati anche dei pezzetti di plastica, con la stessa metodologia. L’importante è riuscire a capire che nell’ultimo periodo la porta non si sia aperta. Quando vi accorgete di qualcosa di strano come questi oggetti vicino alle vostre porte, denunciate sempre e naturalmente, fate molta attenzione al vostro appartamento.