Novità dal prossimo 1° luglio per il conto corrente Conto Arancio Ing, non ci sarà più l’uso della macchinetta.

Conto Arancio Ing presenterà tassi più agevolati e tante diverse novità dal prossimo luglio. Dal 1° luglio infatti, inizierà un tasso più basso, mentre verrà dismesso il servizio di alimentazione. Ma la novità assoluta è quella sugli Atm.

Se siete alla ricerca di un nuovo contro corrente da aprire, potrebbe piacervi proprio il modo in cui agirà il Conto Arancio

Conto Arancio, cosa sta per cambiare

La cosiddetta alimentazione, non è altro che il servizio attraverso il quale, la banca viene autorizzata a prelevare dal proprio conto una determinata somma per poi farla accreditare in automatico, tramite addebito diretto. Quest’operazione verrà perfezionata solo sporadicamente o con cadenza di 15 giorni.

Poi c’è la novità sui servizi Atm, che forse interessa di più chi è già correntista. Per chi non lo è, tra l’altro, c’è ancora una novità: Conto Corrente Arancio dà spesso la possibilità di sfruttare convenienti buoni, grazie alle sue partnership. Come è successo per i 50 euro da spendere su Amazon. Tornando alle casse automatiche e servizi Atm, questi non si useranno più, da luglio.

Chi ha interesse nel prelevare o versare denaro presso il proprio conto, se esso fosse Conto Arancio Ing, potrà farlo grazie agli sportelli ed al costo prefissato, di altri istituti. L’alternativa, sarà versare assegni, inviandoli mediante posta ad Ing Casella Postale 10632 – 20159 Milano. Il tasso base del conto però, si abbasserà in giugno, dallo 0,02% allo 0,01%.