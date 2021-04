HelloBank! è una banca online che fa parte del gruppo BNL, rivolta specialmente ai più giovani, in ragione di offerte assai convenienti per gli under 30. Tutti gli altri faranno bene a bilanciare pro e contro prima di fare una scelta.

Oggi parole d’ordine del mondo bancario e, in particolare, del rapporto di fiducia tra cliente e istituto sono ‘immediatezza’ e ‘approccio digitale’. In questo nuovo scenario, non stupisce che i vari competitor mettano in atto sempre più strategie orientate ad eliminare l’intermediario costituito dalla filiale e dai suoi operatori.

Anche HelloBank! può dunque definirsi una banca diretta e online, ossia un istituto che opera soltanto online e che offre un conto corrente online efficiente e a basso costo che garantisce piena operatività via internet, servendosi di un pc, di un portatile o di uno smartphone.

Qui di seguito vogliamo offrire una sintetica panoramica dei servizi digitali offerti da questa banca, facente parte del Gruppo BNL, ossia BNP Paribas, ma soprattutto ci focalizzeremo sulle opinioni degli utenti, sia quelle positive sia quelle negative. L’ottica, infatti, deve essere sempre quella di orientare il (potenziale) cliente verso la miglior scelta possibile.

HelloBank!: accesso e servizi offerti

Spiegare il funzionamento di HelloBank! non è affatto complicato. Come tante altre banche che operano online, fornisce una ampia serie di servizi, del tutto digitali e accessibili scegliendo una tra due distinte modalità:

home banking

app HelloBank!

I servizi offerti sono diversissimi tra loro, nella prospettiva di rispondere all’insieme delle esigenze del correntista. Ecco l’elenco di seguito:

Conto corrente “Hello Money”

Carta prepagata con IBAN “Hello Free”

Carte di credito e debito “Hello Card” ed “Hello Mat”

Investimenti

Finanziamenti

Polizze assicurative

Risparmio

Ovviamente HelloBank! prevede anche un servizio di assistenza o customer care, sia via chat, sia con il classico call center. Se il cliente decide di fare il download dell’app dedicata e di servirsi di quest’ultima per le sue operazioni, potrà altresì effettuare l’iscrizione a”BNL X YOU by PAYBACK”, un programma fedeltà che permette di accumulare punti PAYBACK. Questi saranno sfruttabili nello STOREX you, vale a dire uno spazio rivolto ai clienti BNL, nel quale è possibile fare shopping e ottenere prodotti e gift card, selezionati tra i migliori brand.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza, sono disponibili chat, telefono e mail, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22. In ogni caso, per richieste e operazioni specifiche, le agenzie BNL sono a disposizione, in quanto – lo ricordiamo – HelloBank fa parte del gruppo BNL.

Conto corrente online HelloBank!: alcuni interessanti vantaggi

Il conto corrente HelloBank è denominato “Hello! Money”, è rappresenta forse il vero e proprio fiore all’occhiello dell’istituto. Chiaro è che si tratta a tutti gli effetti di un conto online, che garantisce rendimenti su cifre che son state depositate. In particolare, i nuovi clienti che scelgono di optare per il conto di Hello!Money, possono contare su questi benefici:

Rendimento fino all’1% lordo per coloro che depositano una somma tra i 25.000 euro e i 100.000 euro;

per coloro che depositano una somma tra i 25.000 euro e i 100.000 euro; Buono regalo Amazon per coloro che accreditano lo stipendio, e per coloro che attivano il servizio carta di credito.

Il conto corrente online HelloBank! è inoltre legato a Hello Mat, vale a dire una carta di debito che serve a fare acquisti e prelievi anche in un paese straniero. Non è finita qui, giacchè il canone della carta di credito è integralmente gratuito e tutte le operazioni online sono effettuabili senza alcuna spesa, anche quelle a favore di conti su altri istituti di credito.

Per completezza, è da rimarcare che i maggiori costi riguardano le operazioni da sportello, ovvero 3,50 euro per ciascun bonifico verso un cliente BNL e 4,50 euro verso differenti istituti. Ma è chiaro che chi apre un conto corrente online, lo fa per non avere l’impegno di andare in filiale, quindi queste ultime sono spese del tutto secondarie.

Le spese fisse conto corrente HelloBank!: ecco quali sono

Nato come conto corrente online rivolto specialmente ai più giovani, coloro che superano i 30 anni possono comunque aprire un conto, ma sostenendo il costo pari ad un canone annuo di 72 € (6 € al mese) “azzerabile”. In pratica, se il cliente sceglie di accreditare lo stipendio o attivare alcuni tra i servizi assicurativi BNL, sono di seguito scalati degli importi dal canone.

Altresì da ricordare che HelloBank! consente di compiere operazioni in valuta differente dall’euro, come ad esempio prelievi e bonifici. Ma il tasso di cambio applicabile può includere uno spread.

Se si decide di aprire un conto corrente online Hello! Money saranno offerte in associazione le carte di debito Hello! Mat. Queste ultime sono a costo zero e consentono all’utente di prelevare in modo gratuito sia in Italia sia in Europa. La carta supporta anche il pagamento contactless e non comporta altri costi associati all’uso.

Invece, se il cliente intende associare a Hello! Mat anche le carte di credito BNL , dovrà farsi carico di alcune spese aggiuntive.

HelloBank!, le opinioni dei clienti: i pro e i contro

Riassumiamo a questo punto quelli che possono considerarsi i punti a favore e i punti a sfavore della banca online HelloBank!, aiutando il potenziale cliente verso la scelta più opportuna per le proprie esigenze.

Le recensioni positive di HelloBank!

La banca HelloBank! si presenta come un istituto attivo sul web, e potrebbe perciò essere preferito dalle giovani generazioni che hanno molta dimestichezza con le nuove tecnologie, smartphone e app in primis. Chi tra gli utenti ha apprezzato la scelta, ha fatto notare che la banca appartiene al gruppo BNL BNP Paribas, e questo di per sè è indice di solidità finanziaria.

Infatti il cliente è tutelato dal Fondo Interbancario di Garanzia, che copre fino a 100.000 euro per conto e per correntista, contro ogni possibile rischio. Pertanto, il conto corrente HelloBank! è da ritenersi nel complesso sicuro, soprattutto per chi vuole depositare cifre inferiori ai 100.000 euro.

Anche il programma fedeltà ha riscosso finora un ottimo successo, con giudizi positivi.

E i costi sono ridotti o assenti, specialmente per chi tra le giovani generazioni, si affaccia a questo tipo di offerte.

Le recensioni negative di HelloBank!

Tuttavia, occorre fare il punto anche sulle opinioni delle persone meno soddisfatte dell’offerta. In alcuni siti web si possono leggere varie recensioni in cui gli utenti hanno criticato i malfunzionamenti dell’app, alcuni disallineamenti del saldo e, talvolta, anche una certa lentezza nell’aggiornamento dei dati personali.

Ancora, c’è chi ha segnalato la scarsa tempestività o accuratezza nella risposta tramite call center. Altro rilevante motivo di lamentela è stato finora l’introduzione del canone (6 euro mensili, non pochissimi), giacché in un primo tempo il conto corrente HelloBank! era gratuito.

Si può concludere che HelloBank! è oggi una banca digitale con una serie di servizi bancari rivolti ad un target di età piuttosto bassa (under 30). Può comportare spese fisse anche di una certa entità, e anche i bonifici hanno un costo non esiguo, se si tratta di spedire denaro all’estero.