Dal 26 aprile al 6 maggio 2021 potete tentare la fortuna e vincere una Mini Clubman. Tutte le occasioni del volantino MediaWorld.

Questo periodo vi sentite particolarmente fortunati? Provate e Tentate la fortuna con MediaWorld! Le nuove offerte del volantino del grande negozio di elettrodomestici, permettono di vincere non solo grandi sconti, ma anche una fantastica Mini Clubman! Scopriamo insieme come fare.

Come vincere una Mini Clubman



Avete capito proprio bene, MediaWorld regala un auto ad un fortunato vincitore. La promozione, dal nome “CLUB DAYS”, permette (acquistando con la carta MediaWorld Club dal 26 aprile al 6 maggio 2021) di partecipare ad un concorso, che permette al primo classificato di vincere l’auto dei propri sogni: Una Mini Clubman full optional. È un’occasione da non perdere!

Il modello in concorso si chiama Mini Clubman Mayfair Edition.

Dal colore rosso acceso, con tettuccio e inserti color nero, in pieno stile MediaWorld, ha un valore pari a 28.197€, come dichiarato dal montepremi finale. L’estrazione del vincitore si terrà il giorno 6 giugno 2021.



Prendendo in considerazione le offerte de volantino MediaWorld, scopriamo che ci sono anche tanti prodotti in promozione.

Partendo dal marchio Apple, in particolare possiamo trovare iPhone 12 Pro Max a 1.229€, iPhone 11 a 629€ e MacBook Air 2020 da 512 GB a 1.159€. Un vero e proprio risparmio!

Per quanto riguarda gli smartphone tradizionali invece, vanno ricordati i Redmi 9T a 179€, Motorola Moto G Pro a 174€ e Samsung Galaxy S21 a 779€, ma ci sono anche lo smartwatch Fitbit Versa 3 a 189€ e il notebook Huawei D 15 2021 a 799€, più tantissimi Smart TV e elettrodomestici delle migliori marche.

Se volete approfondire la promozione “CLUB DAYS” e tentare la sorte, basta andare sul sito MediaWorld. e visitare la sezione riservata al concorso.