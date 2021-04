Una famiglia che deve prestare particolari cure ad un anziano può godere di diverse agevolazioni per far fronte alle diverse spese. Quali sono e come si possono ottenere

Prendersi cura di una persona anziana comporta oltre ad un dispendio fisico e psicologico piuttosto importante, anche una spesa che non tutte le famiglie riescono a sostenere con facilità.

Assumere una badante, dover comprare periodicamente dei medicinali, cibi e prodotti appositi alla fine del mese grava e non poco sul bilancio familiare, ma è bene sapere che questi costi si possono portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi, le tasse da pagare all’Agenzia delle Entrate sono decisamente inferiori rispetto al normale.

Quali agevolazioni hanno le famiglie con un anziano a carico?

Quando si compila il modello 730 e si inserisce ciò che si spende per una colf/badante si può godere di una detrazione fino a 2.100 euro. In realtà si tratta di una doppia agevolazione. Una è in forma di deduzioni sui contributi che si versano al lavoratore e l’altra è sulle spese di retribuzione.

Quest’ultima consente di ricevere un rimborso IRPEF del 19% di quanto indicato nel 730. L’agevolazione può essere richiesta dai contribuenti che hanno un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto che effettua la spesa, che può essere l’anziano stesso o chi ne fa le veci nel caso in cui la persona in questione non sia autosufficiente da un punto di vista psicologico.

Importantissime a tal proposito sono le ricevute dei pagamenti, che devono avvenire esclusivamente attraverso mezzi tracciabili. È inoltre possibile cumulare la detrazione con la deduzione dei contributi per risparmiare qualcosina in più. Dritte da tenere bene a mente per chi è alle prese con dinamiche simili, anche perché alla lunga sostenere la famiglia più una persona anziana, può diventare difficile, soprattutto alla luce del momento storico a livello globale.