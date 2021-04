Esistono contratti d’affitto più convenienti di altri. Oggi vogliamo darvi qualche indicazione per risparmiare qualche euro in più di tasse.

Affittare casa é una una prassi molto diffusa nel mondo, più dell’acquisto di un’immobile. Con il termine affitto vogliamo indicare la Locazione di un locale, di una casa o di un immobile in genere, a tempo determinato e dietro pagamento. È una forma di possesso, basato sul tempo.

Conoscendo le agevolazioni fiscali previste dalla legge, però, è possibile accedere a un notevole risparmio sia in caso di locazioni abitative che commerciali.

Quanto è conveniente avere un locale in affitto? Quale contratto ci porta a risparmiare una somma di denaro più sostanziosa?

Esistono, infatti, dei metodi di tassazione agevolata grazie ai quali chi loca il proprio appartamento può pagare un’aliquota ridotta sui redditi derivanti dalla locazione ma anche chi paga il canone può accedere a una parziale detrazione. Scopriamoli insieme.

Parlando di detrazioni fiscali in ambito di affitti, possiamo parlare subito di due situazioni:

Concessione del bene immobile a comodato d’uso gratuito

Cedolare secca.



La concessione del bene a comodato d’uso gratuito è la fattispecie il proprietario della casa, può decidere di concedere in godimento l’appartamento, per un periodo predeterminato, senza percepire alcun canone di locazione.

Si utilizza a questa forma per diverse ragioni, quando rientrano legami di parentela, o per non lasciare in stato di abbandono immobili che resterebbero sfitti. Il comodatario è tenuto ad occuparsi della manutenzione e delle spese connesse all’immobile.

A carico del proprietario resterá l’IMU, ma non l’IRPEF difettando la percezione dei canoni locatizi. La TARI, ossia la tassa rifiuti, sarà, invece, in capo al comodatario.

La seconda ipotesi riguarda la cedolare secca. Questa è una prassi che consistente in un’aliquota fissa che viene pagata sull’ammontare dei canoni di affitto percepiti, indipendentemente dal reddito del proprietario: (sarebbe pari al 23% per i redditi imponibili fino a 15mila euro, in questo caso scenderebbe al 21% del canone annuo.)

Esistono anche casi limite in cui l’aliquota può essere ribassata al 10%, nei contratti con canone concordato. Essi possono essere conclusi per immobili che si trovano in città ad alta densità abitativa come Roma e Milano.

Scegliere la forma della cedolare secca vuol dire abbattere dell’IMU, sul quale si riceve uno sconto del 25% e potrebbe essere la scelta più conveniente da fare.

Nei primi 3 anni dal trasferimento della residenza, può ottenere delle detrazioni sull’IRPEF: 495,80 euro all’anno se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e a 247,90 euro, in caso di reddito fino a 30.987.41 euro.

Con questo regime, si ottiene l’esenzione dalle imposte di bollo che si pagano al momento della registrazione del contratto di locazione. Detto regime può essere applicato anche per gli affitti brevi. Queste situazioni sono escluse per i proprietari che abbiano più di quattro appartamenti.