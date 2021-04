Una donna sudamericana suggerisce sui social network le migliori tecniche per fare le pulizie di casa in maniera efficace e soprattutto remunerativa

Fare le pulizie in casa può apparire come un mestiere umile e non proprio ricco, che si intraprende per mancanza di competenze ed alternative. Nulla di più sbagliato, come tanti luoghi comune d’altronde. I ritmi della vita moderna hanno comportato un aumento della domanda di colf soprattutto da parte delle persone più ricche, che non hanno tempo e soprattutto voglia di cimentarsi nelle faccende domestiche.

Naturalmente pur di avere tutto sistemato e pulito sono disposte a sborsare cifre importanti. Per questo molte donne decidono di cimentarsi in questo settore che nel tempo è diventato piuttosto importante per quanto concerne i guadagni.

LEGGI ANCHE >>> Badanti e colf: quando e in che modo possono andare in pensione

Vanesa Amaro, la regina delle pulizie di casa

Per farsi apprezzare però bisogna avere delle particolari tecniche. Mobili, pavimenti, scaffali, lampade e scaffali devono brillare e a tal proposito possono tornare molto utili i consigli di Vanesa Amaro, donna sudamericana che lavora come domestica a Austin (Texas) negli Stati Uniti.

I suoi video su YouTube, Instagram e TikTok hanno riscosso un gran successo e sono uno spunto importante per chi vuole fare carriera come lei. Infatti partendo dal basso adesso è diventata di fatto “la regina delle pulizie” e in alcuni casi arriva a guadagnare anche 800 dollari a chiamata.

Predilige le case grandi che ovviamente sono quelle che consentono maggiori profitti, ma anche un dispendio di energia maggiore. Infatti in questi casi si limita ad un solo servizio al giorno, altrimenti come ha rivelato all’emittente colombiana “Canal 1” non avrebbe le forze necessarie.

LEGGI ANCHE >>> Fondo Casalinghe, guida all’uso: tutti i requisiti per l’iscrizione

In linea di massima prende incarichi che possono fruttare mediamente tra i 170 e i 320 dollari. Cifre che possono sembrare esose per delle pulizie domestiche, ma negli USA sono pagate decisamente bene. I divertenti video di Vanesa che con professionalità e simpatia ha saputo farsi largo in un campo decisamente in espansione, sono disponibili sul suo profilo Instagram @amorscleaning.