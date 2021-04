Tra le attrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Claudia Pandolfi.

Claudia Pandolfi è indubbiamente una delle attrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano. Protagonista di numerosi film di successo, sia sul grande che sul piccolo schermo, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sulla nota artista, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Claudia Pandolfi: chi è, altezza, carriera, anni

Nata a Roma il 17 novembre 1974, Claudia Pandolfi, all’anagrafe Claudia Sabina Eleonora Pandolfi, è alta 171 cm, pesa circa 56 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Grazie alla sua partecipazione a Miss Italia nel 1991, viene subito notata da Michele Placido che le offre una parte nel film Le amiche del cuore. Nel 1993 partecipa alla miniserie televisiva in otto puntate, Amico mio; mentre l’anno seguente è nel cast del film L’orso di peluche. Nel 1995 debutta in teatro con Io e mia figlia, mentre nel 1996 è sul piccolo schermo con Il caso Redoli.

Nel 1997 la vediamo alle prese con Auguri professore e Ovosodo. Il 1998 raggiunge l’apice della popolarità grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva Un medico in famiglia. Dal 2002 al 2005 veste i panni di Giulia Corsi in Distretto di Polizia, dove ritorna nel 2010. Nel 2007 è protagonista, al fianco di Raoul Bova, della miniserie Nassiriyia – Per non dimenticare. Nel 2008 recita al fianco di Giorgio Tirabassi nella miniserie I liceali, per poi tornare nel 2009 sul grande schermo con il film Due partite di Enzo Monteleone. Il 4 gennaio 2012 torna sul piccolo schermo con la fiction Il tredicesimo apostolo, mentre nel 2012 vince il Premio Anna Magnani per la miglior attrice protagonista al Bif&st di Bari per il film Quando la notte di Cristina Comencini.

Nel 2015 la vediamo su Rai 1 con la fiction È arrivata la felicità, per poi essere, l’anno seguente, la protagonista della nuova fiction di Canale 5 Romanzo siciliano. Nel 2018 veste i panni di Monica, insegnante di educazione fisica, nella serie Netflix Baby. Nella fiction di Rai 1 Gli orologi del diavolo, andata in onda nel 2020, Claudia Pandolfi interpreta Alessia. Per finire, nel 2021 torna sul piccolo schermo con la miniserie Chiamami ancora amore, dove ricopre il ruolo di un’assistente sociale di nome Rosa.

Claudia Pandolfi: vita privata, ex marito, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Claudia Pandolfi è finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via del matrimonio lampo, nel 1999, con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili. Dopo solo un mese, infatti, l’attrice ha deciso di lasciare il marito, per poi intraprendere una relazione con Andrea Pezzi, oggi compagno di Cristiana Capotondi.

All’epoca dei fatti lo stesso Massimiliano Virgili, in un’intervista rilasciata a DiPiù, aveva dichiarato: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno“.

Nel 2006 la Pandolfi inizia una relazione con Roberto Angelini. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio Gabriele. In seguito si lega sentimentalmente a Marco Cocci, per poi iniziare nel 2014 una storia con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondogenito, Tito, nato nel 2016.

Claudia Pandolfi: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti famosi del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Claudia Pandolfi. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni, comunque, interesserà sapere che stando a quanto si evince da un articolo pubblicato sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di qualche tempo fa, Giancarlo De Simone aveva spiegato come:

“In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“. È possibile, quindi, ipotizzare che anche la Pandolfi percepisca un compenso simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono giunte mai conferme da parte della diretta interessata e non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in merito.

Claudia Pandolfi: Instagram e Facebook

Claudia Pandolfi è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video della sua vita professionale, ma anche privata.