Una delle trasmissioni tv più seguite in assoluto. Quanto guadagnano i concorrenti che si sfidano nelle varie prove.

La trasmissione tv, probabilmente più seguita in assoluto, o al massimo tra le prima tre o quattro più seguite. Milioni di telespettatori in qualsiasi fascia oraria. Pomeridiana o serale che sia, la trasmissione inchioda davanti allo schermo flotte di telespettatori, incuriositi dalle sfide, affascinati dal percorso dei ragazzi che sognano di far carriera nel mondo dello spettacolo, attratti dalla competizione che in un modo o nell’altro, prende un po’tutti.

Ma cos’è che davvero incuriosisce, cos’è che davvero prende cosi tanto della trasmissione condotta ormai da molti anni da Maria De Filippi? Probabilmente il confrontarsi con i percorsi dei ragazzi in gara, con i loro sogni, le loro ambizioni, i loro desideri. E poi, in moliti si chiedono, ma quant’è che guadagnano questi ragazzi per partecipare al gioco, alle varie serate ed a tutti i vari percorsi che la trasmissione tv prevede.

Amici, quanto guadagnano i concorrenti: tutto quello che c’è da sapere

In molti si chiedono, con estremo realismo, se i ragazzi che partecipano al programma tv percepiscano o meno una regolare retribuzione. Questo perchè, considerano la condizione dei ragazzi stessi, che, trovandosi impegnati ventiquattro ore al giorno, non possono certo lavorare, e quindi mantenersi. Vero anche che vivendo insieme, senza alcun impegno economico da affrontare, con la produzione che pensa a tutto potrebbe essere un vantaggio, ma non è sempre cosi.

La stessa produzione non ha mai affrontato il tema. Si è detto, è stato spiegato che i ragazzi, chiaramente non hanno spese da sostenere, ma non si è mai chiarita la questione retribuzione. Secondo alcuni, indiscrezioni insomma, la retribuzione ci sarebbe.

Ufficialmente, però, la cosa non è mai stata chiarita. In effetti, a questo punto, si potrebbe anche pensare che i ragazzi guadagnino davvero niente, ma godano soltanto della possibilità di successo e del vitto e l’alloggio pagati.