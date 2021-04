Nota modella, ex meteorina del TG4 e naufraga dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Manuela Ferrera.

Famosa per aver preso parte a numerosi programmi di successo, come Tiki Taka, Manuela Ferrera è una delle concorrenti dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Modella molto apprezzata, è finita spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via di alcuni presunti flirt. Non a caso sono in molti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Manuela Ferrera: chi è, altezza, carriera

Nome: Manuela Ferrera

Altezza: 175 cm

Peso: 60 kg

Data di nascita: 5 maggio 1984

Luogo di nascita: Brescia

Nata a Brescia il 5 maggio 1984, Manuela Ferrera è alta 175 cm, pesa 60 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Ha studiato biologia e fin da giovanissima ha lavorato sia come modella che showgirl, prendendo parte a vari programmi televisivi. In particolare riesce a raggiungere il massimo della notorietà nel 2005, quando ricopre, assieme alla sorella gemella Marianna, il ruolo di Meteorina del TG4.

Nel 2007 partecipa ad Uno, due, tre, Stalla!, mentre nel 2019 posa per il calendario della rivista For Men. Riesci così a riscuotere un buon successo, tanto da ricoprire, per un certo periodo di tempo, anche il ruolo di opinionista del programma Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’urso. Ma non solo, è stata anche ospite di Tiki Taka, mentre nel 2021 decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Manuela Ferrera: vita privata, fidanzato, ex, figli

Manuela Ferrera è finita spesso al centro della cronaca rosa nostrana per via delle sue ex relazioni sentimentali. A proposito della sua vita privata, al momento non è dato sapere se sia single, oppure sia sentimentalmente legata a qualcuno. Per quanto riguarda il suo passato amoroso, nel 2011 ha avuto una relazione con Biagio D’Anelli, allora fresco ex concorrente del Grande Fratello.

La nota showgirl, inoltre, è finita al centro dell’attenzione per via di alcune sue dichiarazioni su Gonzalo Higuain. Nel corso della sua esperienza nel programma televisivo Tiki Taka, infatti, aveva dichiarato: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente ma c’è stata una frequentazione che è durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo“.

Ma non solo, la modella era finita qualche tempo fa sulle pagine di gossip per via di un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. A tal proposito la stessa Manuela Ferrera aveva poi dichiarato: “La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto“.

Manuela Ferrera: quanto guadagna e patrimonio

Come accade spesso quando si tratta di personaggi noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Manuela Ferrera. Lavorando da tanti anni nel mondo dello spettacolo ed essendo una modella molto apprezza, però, è facile ipotizzare che il suo patrimonio non sia affatto indifferente.

Soffermandosi sempre sui guadagni, inoltre, interesserà comunque sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Proprio per questo motivo è possibile ipotizzare che anche la Ferrera possa percepire un cachet simile. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non sono giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Manuela Ferrera: Instagram

Particolarmente seguita sui social, dove vanta oltre 79 mila follower, Manuela Ferrera ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.