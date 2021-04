Importanti novità in arrivo dal mondo Facebook, con il colosso pronto a lanciare la criptovaluta Diem. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni in merito.

Grazie alle nuove tecnologie è possibile restare in contatto con amici, parenti e aziende, seppur fisicamente lontani. A partire dalle e-mail, passando per le applicazioni di messaggistica istantanea, fino ad arrivare ai social network, infatti, sono davvero tanti i mezzi a nostra disposizione. Ma non solo, tali strumenti si rivelano essere sempre più spesso una valida soluzione per investire e guadagnare. Ne è una chiara dimostrazione il bitcoin, ovvero la criptovaluta per eccellenza, che nel corso degli ultimi anni è riuscito ad ottenere valori impressionanti.

Destinato, stando le ultime stime, a raggiungere quota 100 mila euro nel breve termine, non è un caso che siano davvero in molti a voler investire in criptovalute. In tal senso interesserà saper che anche Facebook sembra pronta a lanciare la propria moneta digitale, grazie alla quale permettere ai suoi utenti di inviare e ricevere denaro in modo facile e veloce. Un’importante novità nel mondo delle criptovalute, che potrebbe diventare realtà nel giro dei prossimi mesi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Facebook, importante novità in arrivo: pronto il lancio della moneta virtuale Diem

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un massiccio interesse nei confronti delle nuove tecnologie, che non a caso entrano sempre più spesso a far parte delle nostre vite. A partire dagli acquisti online, passando per le video lezioni, fino ad arrivare all’utilizzo dei social network, infatti, ormai tutto è a portata di click. Oltre a poter comunicare con persone fisicamente lontane, il web si rivela essere anche un’ottima fonte di investimento e guadagno. Ne sono un chiaro esempio le criptovalute, che a breve potrebbero dover fare i conti con l’ingresso di un’importante novità.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che Facebook sia pronto ad entrare a far parte, già a partire dal 2021, dell’universo dei pagamenti e delle transazioni finanziarie. Ormai da anni, d’altronde, Facebook si prepara al lancio di una sua criptovaluta, che inizialmente avrebbe dovuto prendere il nome di Libra. Una novità che aveva immediatamente suscitato molti consensi, ma allo stesso tempo dubbi e critiche, tanto da portare il colosso ad interrompere, momentaneamente, il suo lancio. Ebbene, adesso sembra essere finalmente giunto il momento.

Come riportato da alcune fonti della CNBC, infatti, sembra che Facebook sia pronta a lanciare la sua criptovaluta, dal nome Diem, già nel 2021. Una versione più ridotta rispetto al progetto iniziale di Libra, con la nuova moneta digitale targata Facebook che dovrebbe risultare accoppiata a monete correnti disponibili nei vari Paesi interessati dal lancio. Dal principio Diem sarà, molto probabilmente, legato al dollaro statunitense e potrà essere utilizzato da un numero limitato di persone. Al momento, inoltre, non sono ancora trapelate informazioni in merito alla sua data di debutto. Non resta quindi che attendere e scoprire quali saranno i prossimi passi di Facebook nel mondo delle monete digitali.